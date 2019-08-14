Çevreye atılan kurban atıklarına vatandaşlardan tepki
Sakarya’da Kocaali ve Akyazı ilçelerinde kimlikleri belirlenemeyen kişiler tarafından atılan kurban atıklarını gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi.14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:31
Sakarya’da Kocaali ve Akyazı ilçelerinde kimlikleri belirlenemeyen kişiler tarafından atılan kurban atıklarını gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
Edinilen bilgelere göre, Kocaali ve Akyazı ilçelerinde kanala ve yol kenarına atılmış kurban atıklarını gören vatandaşlar gördükleri manzarayı görüntüleyerek sosyal medyada paylaştılar. Kurban atıklarının çevreyeatılmaması gerektiğini belirten vatandaşlar, “Bu atıkların normal şartlarda kireçlenerek gömülmesi gerekiyor. Yaban hayat ve sahipsiz sokak hayvanları için hayati önem ile tehlike taşıyor. Kurban atıklarının çevreye bilinçsizce atılması neticesinde insanlarımızın da birçok hastalığa yakalanabilir” dediler.
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