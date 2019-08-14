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Çevrecilerden “yangın” tepkisi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Tabiat Platformunun bileşeni olan Ekoloji Birliği yazılı bir basın açıklaması yaparak, son günlerde çıkan orman yangınlarına dikkati çekti.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 18:07
Çevrecilerden “yangın” tepkisi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Tabiat Platformunun bileşeni olan Ekoloji Birliği yazılı bir basın açıklaması yaparak, son günlerde çıkan orman yangınlarına dikkati çekti.


Yapılan açıklamada, "Ekosistemimiz için vazgeçilmezimiz olan ormanlar yanıyor-yakılıyor önlem alınmıyor. Her yıl yaz aylarında orman yangınlarındaki artışlara dikkat çekerek önlem alınması için uyarı basın açıklamamızı Haziran başında yapmıştık. Yangınları önlemenin mümkün olduğunu belirtip yapılması gerekenleri önermiştik ama korktuğumuz oldu, ormanlarımız yanıyor-yakılıyor” denildi.


Orman Bakanlığının açıklamasına göre bir ayda 107 orman yangını olduğuna işaret edilen açıklamada, “1 günde de 27 yangının olduğunu yine bakanlık açıkladı. Marmara yangınında sosyal paylaşımlara düşen görüntülerde yurttaşların haber vermesine rağmen zamanında müdahalenin yapılmaması kuşkuları artırmaktadır. Yakılan-yanan ormanlarımızın yerlerinde bir zaman sonra otellerin yükselmesi tesadüf mü? Çıkan-çıkarılan yangınların deniz manzaralı olması tesadüf mü?” diye soruldu.


Açıklamada, “Rant düzeninde, ülkenin sömürüsü uğruna, endüstriyel tarım, turizm, maden ve inşaat sektörlerinin neresi sömürülecekse orada faili meçhul yangınların çıkarılarak orman vasfını yitirmesi sağlanmaktadır. Bu sektörler nereyi işaret ederse ertesi gün o ormanlar bir yangına kurban verilmekte, yaşam ve doğa yok edilmektedir. Haziran ayı başında yaptığımız uyarı basın açıklamasında, ‘Turizm sektörü; rant mekanı belirlediği bir çok orman alanını gerek etkisini kullanıp yasa düzenleyerek, gerekse yakmak yoluyla, orman vasfından çıkarıp kendine alan olarak kaydetmektedir. Diğer taraftan, yasal yollarla orman alanlarını kiralamakta ve ağaç kesimlerini yaparak kendine alan oluşturmaktadır’ demiştik. Yine turizm bölgelerinde, deniz manzaralı yangınların başladığını-başlatıldığına tanık oluruz. Haziran ayındaki önerilerimizi yineliyoruz; Gerek merkezi iktidar gerekse yerel yönetimler şimdiden kendi sınırları içindeki ormanların korunması için, ekipman ve çalışanlarına bu yönlü eğitimler vererek yangınlara hazırlıklı olmalı. Olası yangınların hızlı ve etkin bir biçimde söndürülebilmesi için karayolları bölge bakım merkezlerine benzer, orman yangınlarına yerel (bölgesel) müdahale birimleri oluşturulmalı ve buralarda en az bir yangın helikopteri veya uçağının bulundurulması sağlanmalıdır. Orman Bakanlığı bir ayda 107 yangın oldu diyor ama bir tane sorumlu bulunmuyor. Gereğini yapmayan yetkiler yargılanmalı, istifa etmeliler. Yanan ormanlar imara açılmasına izin verilmemeli, soğutma işleminden sonra yeniden orman vasfına sahip olması için çalışmalar başlatılmalıdır. Ekoloji Birliği olarak yanan-yakılan ormanların yapılaşmaya açılmaması için takipçi olacağız” ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 18:07
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