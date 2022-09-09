'Çevreci' Tarkan'a açık çağrı! Samimi isen bu konsere çıkma!

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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda Tarkan'ı sahneye çıkartacak.

Bir yandan ekonomik kriz çığırtkanlığı yapılırken diğer yandan Gündoğdu Meydanı'ndaki konser alanına yakın apartman balkonlarının geceliği 500 dolardan, balıkçı teknelerinin de 8 bin liradan kiralandığı ve yer kalmadığı öğrenilmişti.

Konser için ağaçları söktüler

Gündoğdu Meydanı, konsere bir gün kala skandal bir olayla gündeme geldi. Ağaç bahanesi ile ülkeyi yakıp yıkanların destekçilerinden CHP'li Tunç Soyer'in, konserin düzenleneceği alandaki ağaçları kökünden söktürdüğü ortaya çıktı.

'Çevreci' Tarkan konsere çıkacak mı?

Daha önce çevreci söylemleri ile gündeme gelip, çeşitli bahanelerle iktidarı hedef alan Tarkan, ağaç katliamına karşı sessizliğini korurken konsere çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu oldu.