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Aktüel Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Van'da bazı alanlarda verilen imar yetkisi 1 yıl uzatıldı
Aktüel

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Van'da bazı alanlarda verilen imar yetkisi 1 yıl uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 11:08:40 -
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Van'da bazı alanlarda verilen imar yetkisi 1 yıl uzatıldı

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Van'da depremden sonra verilen, bazı alanlarda imar planları ile her türlü arazi ve arsa düzenlemeleri yapma, yaptırma ve onaylama yetkisi 1 yıl uzatıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Van'da 2011'de meydana gelen deprem nedeniyle güvenli, sağlıklı ve yaşanabilir yeni yerleşim yerleri oluşturarak şehrin marka değerini artırmak, gelişmesine katkı sağlamak ve oluşturulacak yeni yerleşim yerinde kamu yatırımlarının gerçekleşmesini sağlamak amacıyla 2016/9301 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla şehirdeki bazı alanlarda yetkilendirilmişti.

Bu kapsamda Bakanlığa verilen bazı alanlarda imar planları ile her türlü arazi ve arsa düzenlemeleri yapma, yaptırma ve onaylama yetkisi Cumhurbaşkanı Kararıyla 19 Ekim 2020'den itibaren 1 yıl süreyle uzatıldı.

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