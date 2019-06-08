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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan Şahintepe’ye imar müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Başakşehir Şahintepe’de vatandaşlarla bir araya geldi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 20:21
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan Şahintepe’ye imar müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Başakşehir Şahintepe’de vatandaşlarla bir araya geldi. Programda konuşan Bakan Kurum, “Ben bir hemşehriniz olarak, bir enişteniz olarak şu sözünü veriyorum; Şahintepeli kardeşlerimin hiçbir sorunu ve problemi kalmayana dek ben bu işin takipçisi olacağım. Hem Başakşehir Belediyemiz hem de Toplu Konut İdare Başkanlığımız bu çalışmaları yapacaklar ve tapuları yıl sonuna kadar tamamlayıp teslim edecekler” dedi.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen program kapsamında Şahintepe’de oturan vatandaşlarla buluştu. Şahintepe Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Selahattin Kayas ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. Bölgede uzun yıllardır çözülemeyen imar sorunuyla ilgili olarak konuşan Bakan Kurum Şahintepe halkına İmar müjdesi verdi. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Murat Kurum, ada bazlı yapılan projelerde mağduriyet yaşayanların bu konuyla alakalı gerekli çözümlerin yapılacağını belirtirken, imar projeleri tamamlanmış olan tapuların yıl sonunda teslim edileceğini belirtti.


Programda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şahintepe’de en ufak bir sorun kalmayacak şekilde projenin takipçisi olacağını belirterek, “Bu projede daha önce ada bazlı çalışma planı yapmıştık ve imar planını onayladık. Tüm detayları ince ince hesap edilmiş plan çalışması maalesef CHP’lilerin yoğun itirazı sebebiyle imar planı uygulaması iptal edildi. İmar planını yapan biziz iptal ettirip alternatiflerini ortaya koyamayanlar, milleti mağdur edenler de onlardır. Bizi ne CHP ne de CHP’nin çarpık zihniyeti ne de takoz siyaseti durduramadı inşallah da bundan sonra durduramayacak. Rezerv alanı dışında kalan bölgede biz o bölgede ada bazlı olarak bakanlığımızla yapmış olduğumuz planımızı Büyükşehir Belediye mührünü Binali Yıldırım beye verdiğimiz de el ele vererek yeni uygulamamızı da yapacağız. Ben bir hemşehriniz olarak, bir enişteniz olarak şu sözünü veriyorum Şahintepeli kardeşlerimin hiçbir sorunu ve problemi kalmayana dek ben bu işin takipçisi olacağım. Hem Başakşehir Belediyemiz hem de Toplu Konut İdare Başkanlığımız bu çalışmaları yapacaklar ve uygulama yapılan tapuları yıl sonuna kadar tamamlayıp teslim edecekler” dedi.


“Yıl sonuna kadar tapularınızı vermezsek koltuğumuzda oturmuyoruz”


İmar planlaması sebebiyle mağdur olanların mağduriyetlerinin giderileceğini ve talepler alındıktan sonra yıl sonunda tapuların teslim edileceğini aktaran Bakan Kurum, “İmar planını yeniden gözden geçireceğiz ada bazlı yapılan projeden bir mağduriyet varsa, parsellerin üçe ya da beşe bölünmesinden kaynaklı bir mağduriyet varsa bu mağduriyeti giderecek bir çalışma yapacağız. Bu çalışmayı da belediyemiz burada bir ofis açsın biz de oraya bakanlık olarak yetkili arkadaşlarımızı gönderelim sizin taleplerinizi tek tek alsınlar. Taleplerin hepsini gözetecek bir şekilde bir imar planı hazırlayalım ve o imar uygulamasını yapalım. Haziran soruna kadar bu talepleri almış oluyoruz, Temmuzun 1’i itibariyle bu sürece başlıyor, yıl sonuna kadar tapularınızı veriyoruz vermezsek yıl sonu koltuklarımızda oturmuyoruz” diye konuştu.


“Ana arter yolların tamamlanmasıyla ulaşamayacağımız mahallemiz kalmayacak”


Ana arter yol çalışmalarının tamamlanması ardındanulaşılamayacak mahalle ve bölgenin kalmayacağının önemini belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Art alanda ana arterler oluşturmamız gerekiyor, bu ana arterle Başakşehir’e birkaç dakikada, Bahçeşehir’e birkaç dakika da ulaşırsak Şahintepe değerini ciddi anlamda hissetmiş olur. Bu çalışmalarımıza başladık, ana arter yollarımızın yüzde 80’i tamamlandı. Güvercintepe son evlere kadar olan kısmı da bitti, projenin çok küçük bir kısmı kaldı. Eğer biz o yollarımızı birleştirirsek artık ulaşamayacağımız mahallemiz, hiçbir bölgemiz kalmayacak. İstediğimiz güzelliklere buradan çok kolay bir şekilde ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 20:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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