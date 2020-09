Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şırnak'ta İl Değerlendirme Toplantısı'ndan sonra konuştu:

ŞIRNAK (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde yaşanan depreme ilişkin, depremin terör kadar tehlikeli olduğunu belirterek, "Bakanlık olarak önümüzdeki 5 yıllık süre içinde 1,5 milyon konutun acil şekilde dönüşümü noktasında bir hedef ortaya koyduk. Bu projenin merkezi de İstanbul'dur." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Bakan Kurum, bir otelde düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından açıklama yapan Kurum, kadim şehir Şırnak'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm Şırnaklıları selamladığını söyledi.

Kurum, Şırnak'ı sıkça ziyaret ettiklerini, tüm ekibi ile istişarelerde bulunduklarını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Şehircilik vizyonu" çerçevesinde Şırnak başta olmak üzere tüm illerde çalışmaları hızlı ve kararlı bir şekilde yapmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

- "Bugün hepimiz yeni Şırnak'ı konuşuyoruz"

Bugün de gerçekleştirilen toplantı ile sorunları tespit ettiklerini, çalışmaları değerlendirdiklerini, yeni yapacakları çalışmaları istişare etme fırsatı bulduklarını dile getiren Kurum, şöyle konuştu:

"Şırnak ne yazık ki terör olayları sebebiyle, çukur siyasetinden, terör olaylarından çok ciddi zararlar gördü. Hem şehirlerimiz hem vatandaşlarımız bu noktada çok önemli mücadeleler verdiler. Hamdolsun bugün terörün bütün izleri ortadan kaldırılmak suretiyle şehrimiz bambaşka bir hüviyete kavuştu. Artık bugün hepimiz yeni Şırnak'ı konuşuyoruz. Gerçekleştirilen her proje Şırnak'ta Şırnaklı vatandaşlarımızın hak ettiği şekilde, vatandaşımız bugün Edirne'de, Muğla'da, Antalya'da nasıl bir yaşam sürdürüyorsa Şırnak'ta, ilçelerinde de aynı yaşamı aynı kaliteyi aynı standardı sağlayacak çalışmaları tüm ekibimizle sürdürmeye gayret gösteriyoruz."

"Şırnak merkez ve ilçelerinde 10 bin 155 konut yapımı başlatıldı ve bu konutların 2 gün sonra tamamını vatandaşımıza teslim etmiş olacağız. Vatandaşlara hem kira hem de taşınma yardımı verdik. 573 milyon lira da bu süreçte vatandaşımıza kira ve taşınma yardımı olarak ödenmiştir. Bunun dışında 518 iş yeri, 9 cami, 6 taziye evi, 16 okul, 112 kilometre içme suyu hattı, 83 kilometre de kanalizasyon işi yapılmış ve vatandaşımızın hizmetine sunulmuştur. Bu işlerin toplam maliyeti 6 milyar liradır." diyen Kurum, çok kısa zamanda terörün izlerini yok edecek çalışmaların yapıldığını, vatandaşın hizmetine sunulduğunu bildirdi.

Kurum, terör olayları nedeniyle Şırnak'tan daha önce göç yaşandığını aktararak, artık projelerin bitmesiyle, kentteki yaşam kalitesinin yükselmesi sebebiyle tersine göçün başladığını kaydetti.

Şırnak'taki nüfusun hem kent merkezinde hem de ilçe ve köylerde artmaya başladığına işaret eden Kurum, bunun önemli bir süreç olduğunu vurguladı.

- "Hem dünyaya hem terör örgütüne Şırnaklı hemşehrilerimiz bir mesaj verdi"

"Bu süreçte hem dünyaya hem de terör örgütüne Şırnaklı hemşehrilerimiz net bir mesaj verdi. Burada, bu bölgede kalkınmayı, turizmi canladıracak her türlü adımı da yine kararlı bir şekilde atmaktayız." ifadelerini kullanan Kurum, bugün artık şehrin

kültürel, sportif faaliyetlerin, etkinlerin yapıldığı, Cudi'de yamaç paraşütü gerçekleştirilen bir il haline geldiğini aktardı.

Kurum, artık gidilmedik hiçbir nokta, mezra kalmadığına dikkati çekerek, vatandaşların kentte mutlu ve huzurlu şekilde yaşadığını belirtti.

Bakanlık olarak Şırnak'a hizmeti sürdürdüklerini anlatarak, bu projeler tamamlandığında Şırnak'ın çok daha güzel, çok daha yaşanabilir bir hale geleceğini söyledi.

- "120 bin metrekarelik alanda Millet Bahçesi'ni projelendiriyoruz"

Millet Bahçeleri Projeleri kapsamında da Şırnak'ta çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Kurum, "Şırnak'ta Gazipaşa Mahallesi'ndeki 120 bin metrekarelik alanda Millet Bahçesi'ni projelendiriyoruz. İnşallah aralık ayı içerisinde TOKİ ihalesini yapacak, önümüzdeki yıl da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Cizre ilçesinde de 180 bin metrekarelik alanda bir Millet Bahçesi'ni Cizre'mize kazandıracağız." diye konuştu.

- "Tarihine yakışır bir şekilde surlarımızı ihya etmiş olacağız"

Kurum, Cizre'deki tarihi surlara değinerek, surları korumak amacıyla etrafında bulunan koruma bandı içinde kalan vatandaşları sağlam ve güvenli konutlara taşımak, onların rızasıyla bu dönüşüm sürecini yönetmek istediklerini anlattı.

Bu çerçevede hem Valilik hem de Cizre Kaymakamlığı ve Belediyesi ile bir proje gerçekleştirdiklerini anlatan Kurum, "Vatandaşlarımızı yapmış olduğumuz rezerv konutlara taşımak suretiyle Cizre Surlarını koruma bandına açacak bir projeyi de inşallah hayata geçirmiş oluyoruz. Burada yaklaşık 300 vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımız yapmış olduğumuz rezerv konutlara taşıyarak, tarihine yakışır bir şekilde surlarımızı ihya etmiş olacağız." diye konuştu.

Şırnak merkezde otogar inşaatının 29 Eylül'de ihalesinin yapılacağını, yaklaşık 7 milyon tutarındaki projeye Bakanlığın yüzde 50'sine hibe yüzde 50'sine de kredi olmak suretiyle destek olduğunu aktaran Kurum, vatandaşın yaşam kalitesini yükseltecek şehir içi ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak 4 otobüsü belediyeye hibe ettiklerini söyledi.

Kurum, artık Şırnak'ta vatandaşın belediye araçlarıyla ulaşımlarını konforlu ve klimalı bir şekilde karşılayabileceğini belirterek, bu kapsamda da şehrin ihtiyacını giderecek adımı da atmış olacaklarını dile getirdi.

Cizre'de Nuh Peygamber türbesi etrafında bir çevre düzenlemesi projesi gerçekleştirildiğini aktaran Kurum, belediyeye destek olduklarını söyledi.

- "Hedefimiz güçlü şehirler güçlü Türkiye'dir"

Kurum, hem sokak sağlıklaştırma hem de cephe yenileme projesi kapsamında Nuh Peygamber türbesinin bulunduğu alanın da ihyasını gerçekleştirmiş olacaklarını kaydetti.

İller Bankası Genel Müdürlüğü aracılığıyla bugüne kadar içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu alt yapı çalışmaları kapsamında yaklaşık 553 milyon liralık 70 projeyi tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunduklarını, devam eden yaklaşık 60 milyon liralık proje olduğunu aktaran Kurum, bu projeleri de en kısa sürede tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacaklarını ifade etti.

Kurum, atıksu arıtma tesisinin de ihalesini yaptıklarını, ilerlemenin yüzde 30 seviyesine geldiğini belirterek, "İnşallah önümüzdeki yıl tamamlanıp vatandaşımıza bu noktada hizmet kalitesini yükseltecek adımı atacağız. Hedefimiz güçlü şehirler güçlü Türkiye'dir. Şırnak'ın güçlü olması ve vatandaşımızın burada güçlü, mutlu, huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşaması için bu projelerimiz hayati önem taşıyor. Sözlerimizi tutmak suretiyle bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek, istihdam kapıları açacak, tarım ve turizm burada teşvik edecek çalışmaları hep birlikte yapacağız." dedi.

Nerdüş deresindeki kirliliğe ilişkin soru üzerine Kurum, haziran ayında Bakanlık ekiplerince denetimlerin yapıldığını, mevzuata aykırı işletmeye 88 bin lira para cezası kesildiğini, 3 gün önce gelen ihbar üzerine Bakanlık ekiplerinin Valilik koordinasyonunda denetimlerini yaptığını söyledi.

O bölgede 9 kömür ocağı olduğunu, 6'sının faaliyetinin, çevre mevzuatına aykırı bir şekilde çökertme havuzu olmadan deşarj yapıldığı için durdurulduğunu anlatan Kurum, 3 işletmenin faaliyetinin devam ettiğini, denetimleri yapmayı sürdürdüklerini ifade etti.

Kurum, mevzuata aykırı tüm işletmelerin faaliyetini durdurarak, gerekli cezai işlemleri yapacaklarını aktardı.

- İstanbul'daki deprem

Kurum, Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde yaşanan depreme ilişkin, şunları kaydetti:

"Deprem, terör kadar tehlikeli. Bu konuda bugüne kadar çok önemli çok ciddi adımlar attık. Daha atmamız gereken ve yapmamız gereken birçok proje var. Bakanlık olarak önümüzdeki 5 yıllık süre içinde 1,5 milyon konutun acil şekilde dönüşümü noktasında bir hedef ortaya koyduk. Bu projenin merkezi de İstanbul'dur. Hemen hemen her ilçemizde bir projemiz var ve acil öncelikli dediğimiz alanların dönüşümünü sağlama noktasında çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. İstanbul'da bütün ekiplerimizle çalışma yürütüyoruz. Enkaz altında can aramak, vatandaşımızı aramak istemiyoruz. Bu noktada her türlü işbirliğine hazırız. Her türlü projeye verilecek destekleri yapmaya hazırız. İnşallah kararlı bir şekilde şehirlerimizi depreme hazır hale getireceğiz."

Toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, İller Bankası (İLBANK) Genel Müdürü Yusuf Büyük, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ile kurumların temsilcileri katıldı.