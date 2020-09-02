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Aktüel Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) 7-8 gün içerisinde Dereli'yi eski haline büyük oranda getirdik. Altyapı tamamen çalışıyor, içme sularımız verildi, kanalizasyon, yağmur suyumuz onarıldı ve hayat burada normale dönmeye başladı."
Aktüel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) 7-8 gün içerisinde Dereli'yi eski haline büyük oranda getirdik. Altyapı tamamen çalışıyor, içme sularımız verildi, kanalizasyon, yağmur suyumuz onarıldı ve hayat burada normale dönmeye başladı."

Yeniakit Publisher
2020-09-02 15:31:06 -
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) 7-8 gün içerisinde Dereli'yi eski haline büyük oranda getirdik. Altyapı tamamen çalışıyor, içme sularımız verildi, kanalizasyon, yağmur suyumuz onarıldı ve hayat burada normale dönmeye başladı."
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