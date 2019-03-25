Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’dan Avcılar’a imar müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Avcılar’da açılacak Millet Bahçeleri başta olmak üzere birçok yeni projenin müjdesini verdi. İmar sorununa da değinen Bakan Kurum, “Yeşilkent sorununu, imar problemini inşallah bir daha açmamak üzere 31 Mart akşamı başlamak suretiyle çözüyoruz. Yeşilkentimize, Avcılarımıza hayırlı olsun” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr. İbrahim Ulusoy ile birlikte Avcılar’da bir dizi programa katıldı. Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Yaşar Karaaslan da eşlik etti. İlk olarak Yeşilkent Mahallesi sakinlerine seslenen Bakan Kurum, imar sorunlarından çevre düzenleme sorunlarına kadar birçok noktaya değindi.

Programda konuşan AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Avcılar halkının iyi hizmetlere layık olduğunu kaydederek, “Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir, farklı yaklaşımlarınız olabilir, ideolojiniz farklı olabilir. Farklı olur, farklı fikirler türetiriz. Fakat diyorum ki havasını soluduğumuz, suyunu içtiğim, dostane gönüllere misafir olduğum, kaliteli sağlık hizmeti vermek için yıllarca çalıştığım, çabaladığım şu güzel ilçeme gelin hep beraber bir kovandaki arıların bir peteği kusursuzca örmesi gibi sırt sırta verelim, omuz omuza verelim ve hep beraber hizmetkarınız olarak, her noktası ile sizlere hizmet etmek istiyorum” dedi.

Bakan Kurum ise Avcılar’da Yeşilkent Mahallesi başta olmak üzere bazı mahallelerde bulunan imar sorununa değinerek, “Az önce Yeşilkent Mahallesi’nden geldik, çok büyük imar problemleri var. Ne sosyal alanları var, ne yol var, ne alt yapı var, okul yok, hiçbir şey yok. Bu sorunların tamamının CHP yönetiminin anlayışından kaynaklandığını da biliyoruz. Sizler de bunu çok iyi biliyorsunuz. Sizlerin AK belediyecilik ile alakalı gönlünüzü, kafanızı karartmaya çalışıyorlar ama hamdolsun biz 31 Mart akşamı onlara gereken cevabı sandıkta vereceğiz. Yeşilkent’te oldukça geniş bir nüfus var. Yeşilkent sorununu, imar problemini inşallah bir daha açmamak üzere 31 Mart akşamı başlamak suretiyle çözüyoruz. Yeşilkentimize, Avcılarımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

“Bugüne kadar 500 bin başvuru geldi”

Bakan Kurum, düşük ve uzun vadeli ödeme imkanıyla başlatılan sosyal konut projelerinden de bahsederek, “Bir de sosyal konut projesi yapıyoruz. Tüm Türkiye’de 2023 yılına kadar 250 bin sosyal konut projesi yapacağız. İlk etapta 50 bin sosyal konutun projesini başlattık. Bu çerçevede 67 ilimizde 50 bin sosyal konut üretiyoruz. Değerli arkadaşlar bugüne kadar 500 bin başvuru geldi. Bunların 6 bin 300 tanesi İstanbulumuzda 652 lira taksitle, 240 aya varan taksitle bu konutlara erişebiliyorsunuz” diye konuştu.