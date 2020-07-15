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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Yusufeli yeni yerleşim yerinde incelemede bulundu

Yeniakit Publisher
2020-07-15 20:09:40 -
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Yusufeli yeni yerleşim yerinde incelemede bulundu

ARTVİN (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yusufeli yeni yerleşim yerinde incelemede bulunarak, ilgililerden bilgi aldı.

Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Yusufeli ilçesine gelen Bakan Kurum, Çoruh Nehri üzerinde inşası devam eden Yusufeli Barajı'nın devreye alınmasıyla su altında kalacak Yusufeli ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerini de ziyaret etti.

Yusufeli yeni yerleşim yerini gezen Bakan Kurum, ilgililerden de çalışmalar hakkında brifing aldı.

Bakan Kurum'a incelemelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, DSİ 26. Bölge Müdürü Celal Tokalak ile diğer ilgililer eşlik etti.


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