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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: “Binali Yıldırım deyince aklımıza sadakat ve çalışkanlık gelir”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Binali Yıldırım deyince aklımıza hep sadakat ve çalışkanlık gelir” dedi.

09 Haziran 2019 Pazar 16:24
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: “Binali Yıldırım deyince aklımıza sadakat ve çalışkanlık gelir”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Binali Yıldırım deyince aklımıza hep sadakat ve çalışkanlık gelir” dedi.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Güngören Belediyesi Mesire Yerinde vatandaşlar ile bir araya geldi. Davul ve zurna ile vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanan Bakan Murat Kurum’a AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca da üyeleri eşlik etti.


23 Haziran seçimlerinin önemine dikkat çeken Bakan Kurum, “İnşallah tüm İstanbul’da yaşayan kardeşlerimiz 23 Haziran’da sandığa iradelerini milletimizin iradesini net bir şekilde ortaya koyacaktır. Yıldırım hızıyla hizmet yapmak üzere Binali Yıldırım Başkanımızı seçecektir” dedi.



“Cumhurbaşkanımızın 17 yıldır arkasında dimdik durdu”


Binali Yıldırım’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 yıldan beri arkasında durduğunu aktaran Bakan Kurum, “17 yıldır Cumhurbaşkanımızın önderliğinde İstanbul’umuza hizmet ettik. Ve 235 milyar liralık iş yaptık. Bu işleri yaparken alt yapıdan üst yapıya kentsel dönüşümden hastaneye milli savunma sanayinden çok önemli projelere imza attık. Kişi başı 2 bin dolar olan gelirimizi 10 bin dolar seviyelerine çıkardık. G-20 ülkesiyiz. Duble yollarımız, köprülerimiz saymakla bitmez. Ve gelişmişlik ülkesi olarak gelişmişlik seviyesini ülkemizde görür hale geldik. Tabii bu projeleri yaparken sizlerin her zaman desteğini hissettik. Her zaman sizlerle birlikte hareket ettik. Milletimizin duasıyla ve destekleriyle bugünlere geldik. Ve 17 yıldır da hamdolsun ülkemizde üretiyoruz. Binali Yıldırım Başkanımızı anlatmaya gerek yok. Zaten sizin hemşehriniz, siz her şeyi net bir şekilde yakından görüyorsunuz. 17 yıldır tüm engellemelere rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durdu. Ve sadece projelerle ilgilendi. Sadece milletimize hizmetle ilgilendi ve yapmış olduğu projeleri baktığınız da otoyollar, köprüler, kavşaklar, tüneller hızlı trenler gibi ülkemizde vatandaşımızın o sosyal ihtiyaçlarını giderecek birçok projeye imza attılar. Ve sürekli çalıştılar. Başka bir işle meşgul olmadı. Dedikoduya, spekülasyona, magazine kulak asmadı ve sürekli Cumhurbaşkanımızın 17 yıldır arkasında dimdik durdu. Ve Binali Yıldırım deyince aklımıza hep şu gelir. Sadakat ve çalışkanlık. Binali ağabeyimiz o bizim inşallah 23 Haziran’da Binali ağabeyimiz İstanbul’da bu çalışkanlığı ve üretkenliği İstanbullu kardeşlerimize İstanbul’umuzu marka şehir yapacak projelere de imza atacaktır” şeklinde konuştu.


Bakan Kurum daha sonra piknik yapan vatandaşlar ile selamlaştı. Bakan Kurum burada çocuklar ile top oynayarak uçurtma uçurdu.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 16:24
  1. doğa

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