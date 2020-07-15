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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Artvin'de taziye ziyaretinde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-07-15 17:50:08 -
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Artvin'de taziye ziyaretinde bulundu

ARTVİN (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Artvin'in Yusufeli ilçesinde 12 Temmuz'da meydana gelen sel ve heyelanda hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin yakınlarına başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Rize ve Artvin'deki şiddetli yağışa bağlı sel ve heyelanların ardından inceleme yapmak üzere bölgeye gelen Bakan Kurum, Rize'den helikopterle Artvin Barajı yakınlarındaki helikopter pistine hareket etti.

Burada ilgililerce karşılanan Bakan Kurum, ilçede şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel ve heyelanda hayatını kaybeden Mustafa, eşi Müşerref ve oğlu Salih Sönmaz'ın, Demirkent köyündeki evine taziye ziyaretinde bulundu.

Sönmaz ailesinin kızları Fatmanur ile bir süre görüşen Bakan Kurum, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Bakan Kurum'a ziyarette, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz ile diğer ilgililer eşlik etti.

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