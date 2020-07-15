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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Artvin'de 15 Temmuz şehidinin ailesini ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-07-15 19:18:42 -
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Artvin'de 15 Temmuz şehidinin ailesini ziyaret etti

ARTVİN (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 15 Temmuz şehidi Erol İnce'nin ailesini ziyaret etti.

Çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Artvin'in Yusufeli ilçesine gelen Bakan Kurum, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Şube Müdürlüğünde şehit düşen Özel Harekat Polisi Erol İnce'nin, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki annesinin evine ziyarette bulundu.

Şehit annesi Gülşan İnce ile bir araya gelen Kurum, aile yakınları ile bir süre basına kapalı görüştü.

Bakan Kurum'a ziyarette, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta ile diğer ilgililer de eşlik etti.

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