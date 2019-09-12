Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "81 ile millet bahçesi projemiz olduğu gibi 81 ilin tarihi kent merkezlerini, meydanlarını yenilemek suretiyle gelecek nesillere aktarmış olacağız."

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