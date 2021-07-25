Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar'dan Kanal İstanbul açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, sosyal medya hesabından Kanal İstanbul ile ilgili açıklamada bulundu.
YENİ AKİT/ANKARA
İstanbul'u içinden iki deniz geçen bir şehre dönüştürecek Kanal İstanbul'un temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 26 Haziran'da atılırken, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Birpınar, Kanal Istanbul'un "Çevreci" proje olduğu paylaşımında bulundu.
Sosyal medya hesabından 7 yılda tamamlanması beklenen Kanal İstanbul projesi ile ilgili paylaşımda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, "'Kanal İstanbul', İstanbul'daki çevresel riskleri azaltan çevreci bir proje olacaktır" ifadelerini kullandı.