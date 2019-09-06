0553 313 94 23

Çevre ve enerji hukukçusu Avukat Arsin Demir uyardı

Başta elektrik üretimi olmak üzere enerji tedarikinin yüzde 80’e yakınını ithal edilen fosil yakıtlardan elde eden Türkiye’nin, önünde yenilenebilir-temiz enerji büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor.

06 Eylül 2019 Cuma 17:18
Çevre ve enerji hukukçusu Avukat Arsin Demir uyardı

Başta elektrik üretimi olmak üzere enerji tedarikinin yüzde 80’e yakınını ithal edilen fosil yakıtlardan elde eden Türkiye’nin, önünde yenilenebilir-temiz enerji büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor. Türkiye’nin önemli çevre-enerji hukukçusu, Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Çevre Hukuku Kurul Başkanı Avukat Arsin Demir, Türkiye’nin yenilenebilir-temiz enerji potansiyelinin enerji üretimi konusunda büyük bir fırsat oluşturduğunu belirtti.



Çevre ve Enerji Hukukçusu Avukat Arsin Demir, dünyanın ve Türkiye’nin içinde bulunduğu küresel ısınma ve iklim krizi gerçeğinin yenilenebilir - temiz enerjiye olan gereksinimi her geçen gün daha da öne çıkardığını açıkladı. Temiz enerjiye ulaşmanın dünyanın dört bir yanındaki bireylerde olduğu gibi ülkemiz vatandaşları açısından da bir hak olduğunu belirten Demir, temiz enerji üretiminin de bir sorumluluk olduğuna vurgu yaptı.


Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin 7’nci maddesinde temiz enerjiye ulaşmanın tüm dünya vatandaşlarının hakkı olduğunun belirtildiğine dikkat çeken Av. Demir, Türkiye’nin yenilenebilir-temiz enerji potansiyelinin enerji üretimi konusunda büyük bir fırsat oluşturduğunu belirtti.



"Ülkemiz, kendi kaynağı olan temiz enerji kaynakları açısından çok zengin"


Türkiye’de başta rüzgar-güneş ve jeotermal olmak üzere temiz enerji yatırımlarının artmasının Türkiye’nin bu alanda dışa bağımlılığını azalttığını ifade eden Demir, "Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 7’nci maddesinde belirtilen "Herkes için satın alınabilir, güvenilir, sürdürülebilir ve çağdaş enerjiye erişimi sağlamak" kapsamındaki hedefler doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretmek artık bir zorunluluktur. Ülkemiz, kendi kaynağı olan temiz enerji kaynakları açısından çok zengin. Tam da bu nedenle ülke güvenliği ve iklim krizi ile mücadele açısından da yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretmek hayati önemde" dedi.


Rüzgar, güneş, jeotermal, biyogaz enerji kaynakları nerede ise orada üretim yapılabileceğini vurgulayan Av. Demir, "O nedenle farklı konumlar önermek anlamsızdır. Yani rüzgar nerede ise rüzgar türbini oraya, jeotermal kaynak nerede ise jeotermal tesisler de o bölgeye kurulmak zorunda. Rüzgar, güneş, jeotermal enerji, biyogaz kaynaklarından elektrik üretilmesi için devlet mekanizmalarının desteklerine devam etmesi hayati önemdedir" ifadelerini kullandı.



"Çevre mahkemeleri kurulmalı"


Çevre ve yenilenebilir enerji yatırımları ve uygulamalarına ilişkin toplumda yanlış kanılar oluşmasının üzücü olduğunu söyleyen Avukat Arsin Demir, "Rüzgar, güneş ve jeotermal enerjiler kesinlikle temiz ve çevreye zarar vermeyen uygulamalardır. BM’nin bu konudaki tespitleri ortadadır. Ancak bu konudaki mahkeme süreçlerinin uzaması gerek vatandaşların temiz enerjiden yararlanmalarını gerekse şirketlerin büyük zararlara yol açmasına neden olmaktadır. İşte tam da bu nedenle ihtisas mahkemeleri yani çevre mahkemelerinin kurulması büyük bir merhale (aşama) aldıracaktır" dedi.


Yenilenebilir enerji yatırımlarında ehil şirketler tarafından bazı yanlış uygulamaların yapıldığının da bir gerçek olduğunu kaydeden Av. Demir, "Finlandiya’daki Lappeenranta Teknoloji Üniversitesi (LUT) ve Energy Watch Group (EWG) (Enerji İzleme Grubu) ’yüzde 100 Yenilenebilir Enerjiye Dayanan Küresel Enerji Sistemi - Elektrik Sektörü’ adlı raporunun 2050 yılında yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçiş için somut gerçekler ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 17:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ordu’da suç örgütü çökertildi
    1. Ordu’da suç örgütü çökertildi
    2. Konya’da otomobil bariyerlere çarptı
    3. Altının kilogramı 276 bin 640 liraya..
    4. Vali Bilmez gazetecilerle bir araya..
    5. Canan Kaftancıoğlu hakkındaki mahkeme..
    6. Gömülü diş ameliyatı sonrası dikkat..
    7. Çarşamba’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
    8. TAJEV kadın sağlığı için Ordu’da
    9. Gündemi sarsacak gelişme! İdlib'e..
    10. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    11. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    12. Diyanet eğitim görevlisi alımı DİB..
    13. ABD'den Türkiye'ye '100 milyar..
    14. Fatih'te elektrik akımına kapılan kişi..
    15. Fatih’te elektrik akımına kapılan işçi..
    16. Kangal’da kapanan okullar velileri..
    17. İdlib'deki siviller, rejim ve Rusya'yı..
    18. ABD'nin kapatıldı dediği terör..
    19. Bakan Ersoy ‘RTÜK Medya Buluşmaları’na..
    20. Çarşamba’da trafik kazası: 1 yaralı
    21. Vali Recep Soytürk’ün 2019-2020 Eğitim..
    22. Aranan hırsızlık zanlısı kovalamaca..
    23. İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3..
    24. Şentop ve Pakdemirli yerli ve milli..
    25. Bafra Belediyesinden okullarda..
    26. Liderlerden eski Zimbabve Devlet..
    27. TBMM Başkanı Şentop ile Bakan..
    28. Kocaeli merkezli kaçak sigara..
    29. Filistin'in tanınmasını sağlamıştı! O..
    30. Başakşehir yeni eğitim öğretim yılına..
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim