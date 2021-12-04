Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Siirt Belediyesi ve ilçe belediyelerine araç desteği

Kent merkezi, ilçe ve beldelerimizde yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi, hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Siirt Belediyesine 1 adet büyük çöp kamyonu, 1 adet küçük çöp kamyonu, 1 adet kanal temizleme aracı, 1 adet ekskavatör, 1 adet büyük kanal kazıcı (loder) ve 1 adet yol süpürme aracı, Kurtalan Belediye Başkanlığına 1 adet Büyük, 1 adet küçük çöp kamyonu ve Baykan Belediye Başkanlığına 1 adet büyük çöp kamyonu hibe edilerek, hizmete sunuldu.

Siirt İl Özel İdaresi Araç Parkında düzenlenen törende konuşan Vali/Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum geçen sene 3 Ekimde ilimize teşrif etmişlerdi. Siirt’e yaptıkları ziyarette Siirt’imizi projelerde çok büyük destek sağlamışlardı. Sayın Bakanımız Murat Kurum gerek İl Özel İdaremiz, gerek Siirt Belediyemiz ve ilçelerimize makine, araç desteği sağlamışlardı. Bu süre içerisinde Bakanımız ile konuştuğumuz ve ihtiyaçlarımızı bildirdiğimiz tüm araç ve makinaların temin aşamaları tamamlandı ve araç filomuza dâhil oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mızdan ilimiz ve ilçelerine tahsis edilen araçların toplam maliyeti yaklaşık 5,5 (Beş buçuk milyon) TL’dir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, Sayın milletvekilimiz Osman Ören’e, il Başkanımız Sayın Ekrem Olgaç’a ve bu araçların temini noktasında bize yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah kaza bela vermesin 2021 yılı 2020 yılından farklı olacak. Bir atılım bir yatırım yılı olacak. İnşallah önümüzdeki sene 2022 senesi daha da bereketli daha güzel bir yıl olacak” diyerek sözlerini tamamladı.

Yapılan konuşmaların ardından İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu tarafından okunan duanın ardından, yeni araçlar için kurban kesildi.

Siirt Belediyesi Gençlik Merkezi gençlerin hizmetinde

Siirt Belediyesi, gençleri ve çocukları spor yapmaya ve sporun çeşitli dallarıyla buluşturmaya devam ediyor. Siirt Belediyesi Spor Müdürlüğü Barış Mahallesi Mehmet Sincar Parkı içinde yer alan binada hizmet vermeye başladı.

Siirt Belediyesi bünyesinde hizmet vermeye başlayan Gençlik Merkezinde çocuklarımızın erken yaşta sporla tanışmalarını sağlayarak, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine yardımcı olmak, sosyalleşme, iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla açılan ve ücretsiz olan spor kurslarına gençler yoğun ilgi gösteriliyor.

Siirt Belediyesi Spor Müdürlüğünde açılan kurslara 9-18 yaş arası herkes katılabiliyor.

9-18 yaş aralığındaki genç ve çocuklarımızın boş vakitlerini faydalı etkinliklerle geçirmelerini sağlamak amacıyla dizayn edilen merkezde; Geleneksel okçuluk, masa tenisi, dart, langırt, hemsball, zeka oyunlarından satranç, dama ve çeşitli sportif oyunlar mevcut olup, gençlerimiz ve çocuklarımız hafta içi sabah 9-12 öğleden sonra 13-16 saatleri arasında bu merkezden yararlanabilirler.

“Şal-şapik kumaşı” tasarımcıların beğenisine sunuldu

Türkiye dokuma atlası sergisinde, Siirt’e özgü “tiftik battaniyesi” ve “şal-şapik kumaşı” tasarımcıların beğenisine sunuldu.

Türkiye Dokuma Atlası Projesi kapsamında, yerli tasarımcıların bir araya geldiği toplantı, Ankara/Beştepe’de düzenlendi. Toplantıda, yöresel dokumaların çağdaş yorumlarla tasarımlarda nasıl kullanılacağı ve dünyaya tanıtılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Dokuma Atlası Sergisi’ni ziyaret ederek, ürünleri inceledi. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) koordinasyonunda yürütülen Türkiye Dokuma Atlası Sergisi’ne kentimizi temsilen Siirt Belediyesi katıldı.

Açılan sergide, Siirt Tiftik Battaniyesi ve Şal-Şapik Kumaşı tasarımcıların beğenisine sunuldu.

150 aileye sıcak yemek desteği sağlıyor

Siirt Belediyesi, Kızlar Tepesi Sosyal Tesislerinde hijyenik bir ortamda hazırlanarak paketlenen sıcak yemekler, Belediye Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumartesi ve Pazar günleri hariç, her gün 150 ailenin evlerine götürülerek teslim ediliyor.

İhtiyaç sahibi olup evlerinde tek kalan ve yemek yapma durumu olmayan engeli vatandaşlara yardım elini uzatan Siirt Belediyesi, belediyeye ait Kızlar Tepesi Sosyal Tesislerinde özenle hazırlanan sıcak yemekleri vatandaşın kapısına kadar götürüyor. Sosyal belediyecilik anlayışı içinde ihtiyaç sahibi, evinde yemek yapma durumu olmayan vatandaşlarımıza bu sıkıntılı dönemde destek olmaya devam edilecek. Vatandaşlar da uygulamadan memnuniyet duyduklarını belirterek, belediye yetkililerine teşekkür ettiler.