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Yerel "Çevre muhafızları" işbaşında
Yerel

"Çevre muhafızları" işbaşında

Yeniakit Publisher
2023-08-09 13:22:00 -
"Çevre muhafızları" işbaşında

Seferihisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından oluşturulan çevre muhafızları, çevre temizliklerine devam ediyor.

“Geçmişten Günümüze Temiz Çevre” sloganı ile yola çıkan çocuklardan oluşan çevre muhafızları ve gönüllü vatandaşlar, Ürkmez Barajı ve çevresini temizledi. Etrafa saçılan çöpleri toplayan küçük çevreciler, “doğamıza sahip çıkalım” çağrısında bulundu. Minik çevreciler, "Bir yanımız güzel bir manzaraya şahit iken, kafamızı başka bir yöne çevirdiğimizde üzücü manzara ile karşılaşmak bizi hayal kırıklığına uğratıyor. Biz doğayı temiz tutmaya her zaman devam edeceğiz. Herkesi daha duyarlık olmaya davet ediyoruz" dedi.

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