Çevre kirliliği dünyanın ortak sorunu oluyor: Artık plastik çatal, bıçak, tabak ve tepsi yasağı başlayacak

Çevreye verdiği zarar ile bilinen plastik tabak, kaşık, çatal ve daha birçok ürün yasaklanıyor. Pazar günü itibariyle kullanımı tamamen yasaklanacak. Plastik kullanımlarının doğaya zararı karşısında yeni önlemler alınmaya devam ediliyor. İşte tüm detaylar...

Dünya üzerinde, doğaya verilen zarar ile sürekli bahsi geçen plastik çatal, plastik kaşık, plastik tabak ve diğer plastik ürünler hakkında yeni karar verildi. Pazar günü itibariyle belirtilen ürünlere yasak geliyor.

TEK KULLANIMLIK PLASTİKLER YOK OLUYOR

Plastik kullanımında atılan adım ile birlikte, paket servislerin yanında verilen plastik ürünler artık kullanılmayacak. Daha önceden paketlenen ve hazır gıdaların yanında buluna plastikler için yasak geçerli olmayacak. Lokanta ve paket servisler tarafından daha öncesinde paketleme yapılan, plastik tabak, plastik tepsi ve plastik kâse kullanımına devam edebilecek.

Hükümet tarafından alınan bir karar ile birlikte, "Ambalaj" kapsamına girdiği ve başka kurallarla düzenleneceği paylaşıldı. Dünyanın başına bela olan ambalaj atıklarıyla savunma kapsamında, ambalaj üreticilerine maliyetlerin yöneltilmesi düşünülüyor.

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN EN BÜYÜK SEBEBİ

İngiltere Hükümeti tarafından alınan karar ile birlikte, 2042 yılına kadar, plastik atıkların kaldırılma çalışması başladı. Plastiklerin doğada çözünmesi yüzyıllar sürmesinden dolayı ve suyu kirletip, sera gazı üretmesi tehlikenin boyutunu artırıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO



Tek kullanımlık plastik içeren kulak pamukları geçtiğimiz dönemlerde yasaklanmıştı. Çevre aktivistleri tarafından yeni yasağın, plastik atıkla mücadele kapsamında yetersiz olduğu düşünülüyor. BBC iletişimde olduğu bazı firmaların, yasaktan haberi olmadığı belirtiliyor.

PLASTİK AKTİVİSTİ AÇIKLADI

Plastikle mücadele kapsamında yeni yasaklar geliyor. Greenpeace İngiltere'den plastik atık aktivisti Anna Diski, tek kullanımlık plastikler hakkında, "Sadece birkaç tek kullanımlık plastik ürüne birkaç yılda bir sembolik yasaklar getirmek... Sorunun boyutuna kıyasla tamamen yetersiz. Bu bölük pörçük yaklaşım yerine, hükümet sorunun kaynağına inmeli ve üretilen plastiğin boyutunu azaltmaya yönelik ciddi bir strateji geliştirmeli." açıklamasında bulundu.