0553 313 94 23

Çevre Haftasında renkli görüntüler

Turgutlu Belediyesi Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde Irlamaz Rekreasyon Alanı’nda çocuklara yönelik bir etkinlik düzenledi.

11 Haziran 2019 Salı 14:18
Çevre Haftasında renkli görüntüler

Turgutlu Belediyesi Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde Irlamaz Rekreasyon Alanı’nda çocuklara yönelik bir etkinlik düzenledi. Çocukların aileleri ile birlikte keyifli vakit geçirdiği etkinlikte Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da çocuklarla birlikte düzenlenen yarışmalara katılarak onların mutluluklarına ortak oldu.


Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Irlamaz Rekreasyon Alanı’nda gerçekleşen Çevre Haftası etkinliklerinde çocuklar çevre temizliği konusunda bilinçlendirilirken, gönüllerince eğlenerek keyifli vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Düzenlenen etkinliğe Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Evren Erbaş Ser de katıldı.


Çocukların mutluluklarına ortak olarak onlarla keyifli vakit geçiren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Biliyorsunuz seçim döneminde 11 maddelik bir seçim manifestomuz vardı. Bunlardan birinci konu başlığımız doğa ve çevreydi. Doğamıza ve çevremize çok ciddi bir özen göstereceğimizi, bundan sonra yetişecek olan yeni nesle bu konuda çok ciddi projelerimizi anlatmıştık. Bu projelerimizden bir tanesini daha yaşıyoruz. Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında burada festival havası yaşıyoruz. Çocuklarımızın çevreye duyarlı olarak büyümesi, onların geleceği adına şartların daha sağlıklı oluşması için önce eğitim kurumlarımızdan ve çocuklarımızdan başladık. Ben bu çalışmamıza katkıda bulunan başta TEMA Vakfı olmak üzere okul müdürlerimize, başkan yardımcılarımıza ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personelimize teşekkür ediyorum” dedi.


Etkinlik kapsamında katılımcılar bir yandan çevre temizliği yaparken bir yandan da çeşitli oyunlarla renkli bir gün geçirmenin keyfini yaşadı. Oyunlara Belediye Başkanı Çetin Akın da eşlik ederek çocukların mutluluklarına ortak oldu. Programın sonunda katılımcılara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 14:18
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Söke’de “Düğün ve Asker Evi, Cenaze Evi Olmasın” Projesi devam edecek
    1. Söke’de “Düğün ve Asker Evi, Cenaze..
    2. Çevre dostları ödüllendirildi
    3. Çevre Haftasında renkli görüntüler
    4. Yürekleri hoplatan kaza! Havaya uçtu..
    5. Garanti BBVA Mortgage'den "Önce Sabit..
    6. Nilüfer Hatun’da mezuniyet coşkusu
    7. Erzurum Havalimanı 5 ayda 446 bin 933..
    8. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,..
    9. Bursa’da zehir tacirlerine..
    10. Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat..
    11. İVME’de ilk imza Sivas’ta atıldı
    12. "Doğu Akdeniz'deki zenginlikler..
    13. Vekili Veli Özcan çalışmaları yerinde..
    14. Burkina Faso’da silahlı saldırdı: 19..
    15. Başından vurulmuş halde bulunan adam..
    16. Tarsus’ta bıçaklı yaralama
    17. İnönü’de mezuniyet coşkusu
    18. Birinci gelmek için pedal çevirdiler
    19. Dinar’da dilenci operasyonu
    20. ABD'den bir ülkeye daha S-400 tehdidi!..
    21. GÜNCELLEME - Ege Denizi'nde göçmenleri..
    22. Sözlü cinsel taciz şüphelisi polis..
    23. Bilim insanlarını harekete geçiren..
    24. Çin’den ABD’ye Hong Kong uyarısı:..
    25. PKK'nın katlettiği yol yapım işçileri..
    26. İrfan Buz Samsunspor'da
    27. ANALİZ - Devrim karşıtı güçler..
    28. Büro Memursen’den Yazı İşleri..
    29. Her alanda kullanılan shea butter..
    30. BM'den Yemen'e "Griffiths'in Hudeyde..
    "Sahadan ilginç veriler geliyor" dedi, anket sonuçlarını açıkladı!
    "Sahadan ilginç veriler geliyor" dedi, anket sonuçlarını açıkladı!
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!