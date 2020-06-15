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Aktüel

Çevre Bakanlığı ekipleri Haliç’ten numune aldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ekipleri denizin renginin kahverengiye döndüğü Haliç’ten numune aldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 13:11:31 -
Çevre Bakanlığı ekipleri Haliç’ten numune aldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ekipleri denizin renginin kahverengiye döndüğü Haliç’ten numune aldı.


Uzun çalışmalar sonucu temizlenen hatta deniz canlılarına yeniden ev sahipliğine yapmaya başlayan İstanbul’un "Altın Boynuzu" Haliç’in çamurlu hali yürekleri sızlatmıştı. Halici kaplayan çamur tabakası İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülenerek gündeme getirilmişti.


İhlas Haber Ajansı’nın haberi adından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri harekete geçti. Sabah saatlerinde Haliç’e gelen ekipler, çeşitli bölgelerden numune aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri yaşanan renk değişiminin nedenini öğrenmek için Bahariye Mevlevihanesi kıyısında incelemelerde bulundu. Alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

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