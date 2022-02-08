Cevizoğlu zilletin aday sorununu çözdü!
Bir türlü aday çıkaramayan Millet İttifakı'nın sorununa Hulki Cevizoğlu çare oldu.
CNNTürk'de Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programına katılan sosyolog gazeteci Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu, CHP'deki adaylık bilmecesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunurken CV bırakmak için yarın CHP Genel Merkezi'ne gideceğini söyledi.
Cevizoğlu, Ben bu gece programdan niye erken ayrılıyorum. CHP Genel Merkezine CV bırakacağım yarın sabah, Kemal bey ne demişti. CV'sini bırakan aday olabilir demişti." dedi.