Cevizoğlu ve Bayrakçı CHP yönetimini bombaladı: Atatürk'ü bile silerler

CNNTürk'te Sultan Arı'nın sunduğu Akıl Çemberi'nde Hulki Cevizoğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı tamınına ilişkin "kendisini tarif ettiği" şeklindeki yaklaşımları değerlendirdi.

Çevizoğlu, programa katılanların isimlerini sayarak "Bugün bırakın Hulki'yi Hakan'ı Melik'i, Atatürk dirilip gelse,bugün Türkiye'de öyle bir Atatürkçülük yaptılar, Atatürkçülüğü öyle bir hale getirdiler ki Atatürk o delege yapısıyla ne CHP'ye Genel Başkan olabilir ne de seçim kazanabilir. Çok farklı bir Atatürkçülük anlatıldı. Vatandaşlar bu Atatürkçülük değil der. Atatürk'ün Kuvvetler Ayrılığı, Misaki Milli'yi kimse bilmez, Atatürk'ün Nutuk'ları bedava dağıtılmıştır ancak onlar öyle kolay okunacak bir eser değil." dedi.

Cevizoğlu'ndan sonra söz alan araştırmacı Hakan Bayrakçı "Bugün Türkiye'de dünya rekoru kırıldığı hakikidir. 11 seçim boyunca iktidarın aldığı oyun yarısı kadar oy alıp başarılıyım diyen ikinci bir örnek dünyada bulamazsınız." dedi.

Bayrakçı "Muhafazakar seçmenden bu zihniyet oy bekliyor ve ona göre aday yapıyor, oysa bunu 13 yaşındaki bir çocuk bile bilir. Muhafazakar seçmenden bir tane bile oy gelmez size. Ama 14 puanlık bir oy gelebilecek bir milliyetçi seçmen var ona yönelik bir tane bile söylem geliştirilmiyor." dedi.

CHP yönetiminin toplumun yapısı gereği oy alamadığından yakındığına değinen Bayrakçı sözlerini şöyle noktaladı, "Bu palavraları bıraksınlar. Ecevit yüzde 42 oy aldı. Toplum neden oy vermiyor biliyormusunuz. Bir insan kendisinin yeteneğinin olmadığını bildiği halde bir yere yapışıp kalmışsa seçmen bunu anlıyor ve çok ayıplıyor. Vallahi en önemli sebeplerden biri budur."