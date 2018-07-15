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Cevizli baklava nasıl yapılır?

Şerbetli tatlıların vazgeçilmezi olan cevizli baklava tüketmek isterseniz siz de bu tarifi evinizde deneyebilirsiniz.

15 Temmuz 2018 Pazar 19:37
Cevizli baklava nasıl yapılır?

MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

2 tane yumurta

1,5 çay bardağı süt

1 çay bardağı ayçiçek yağı

4 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

1/3 su bardağı su

3,5 - 4 su bardağı un

ŞERBETİ İÇİN:

3,5 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

1/4 adet limon suyu

İÇİ İÇİN:

300 gr. ceviz içi

Açmak için

1 su bardağı nişasta

Araları için

250 gr. eritilmiş tereyağı

YAPILIŞI:

UNU İÇİN:

Un dışındaki hamurun tüm malzemelerini derin bir kabın içerisine alın.

Üzerine un ilave ederek yavaş yavaş yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan, kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Eksik kalırsa un ilave edin.

Elde ettiğiniz hamuru nemli bir bezle örtün ve oda sıcaklığında dinlendirin.

HAMURUN HAZIRLANIŞI

Unun dışındaki tüm hamur malzemelerini derin bir kaba koyun.

Sonra un ekleyerek yavaş yavaş yoğurun. Kulak memesi kıvamına gelince eksikse un ekleyin.

Hamurun üstünü nemli bir bezle örtün ve oda sıcaklığında dinlendirin

ŞERBETİN HAZIRLANIŞI

İçi derin bir tencereye toz şeker ve suyu dökün.

Şeker eriyince su fokurdamaya başlayana kadar karıştırın.

Kaynama işi bittikten sonra limon suyunu ekleyin ve biraz daha kaynattıktan sonra oda sıcaklığında soğutun.

BİRLEŞTİRME HALİ

Hamurdan ceviz büyüklüğünde 20 beze çıkarın. Bu bezelere nişasta serperek ince bir şekilde açın.

Tepsiyi yağlayıp yufkaları koyun. İlk 10 yufkayı tabanına, geriye kalanları ise üstüne ayırın.

Kat aralarına eritilmiş tereyağı sürün. Orta katında iken cevizleri ekleyin.

Katları çıktıktan sonra bıçak ile şekil verin ve tereyağını üzerinde dolaştırın.

Isısı 180 derece olan fırında yarım saat pişirin.

Ardından şerbeti üzerinde dolaştırın. Baklava, şerbetini çekince tüketebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 19:37
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