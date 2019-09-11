Cevizin anavatanında festival hazırlıkları tamamlandı

Kaman ilçesinde, Kültür Sanat ve Ceviz Festivali hazırlıkları tamamlandı. İlçe Belediye Başkanı Necati Çolak, “Kaman’ı, cevizi ve tarihi kültürü bir arada anlatacağız”dedi.

Kaman ilçesinde 27. Ceviz, Kültür ve Sanat Festivalinin hazırlıklarının tamamlandığını ifade eden ilçe Belediye Başkanı Necati Çolak, festival geleneğinin devam etmesi için Kaman ilçesinde gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Çolak açıklamasında, "Kaman’ın tanıtımı ve vatandaşların istekleri bizim için önemli. Halkımıza unutulmaz bir festival yaşatmak için elimizden gelen neyse belediye olarak yapacağız. Türkiye’nin dört bir yanına hem Kaman Ceviz’imizi hem de Kaman’ın tarihi ve turistik güzelliklerini anlatacağız"diye konuştu.

Kültür Sanat ve Ceviz Festivali ile Kaman ilçesinin tanıtımı ve cevizin anlatımının ülke geneline yayılımı amaçlanıyor.