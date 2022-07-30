Ceviz yaprağının 13 faydası! Saç dökülmesine karşı birebir!

Ceviz sağlıklı yağlar, lifler, vitaminler ve mineraller içerir. Cevizler, diğer yaygın sert kabuklu kuru yemişlerden, daha yüksek oranda antioksidan aktivitesine sahiptir. İç cevizin etrafını saran zarda, E vitamini, melatonin ve polifenol adı verilen bileşikler antioksidan özelliği sağlar.

Ceviz, kuruyemişlerin hemen hepsi herkes tarafından çok sevilmektedir ve oldukça fazla tüketilmektedir. Sadece bu ürünleri satan dükkanlar, mağazalar vardır ve bunların reyonlarında onlarca farklı kuruyemiş türü bulunmaktadır. Bir kısmı tropikal iklimlerde yetişenler, bir kısmı Türkiye topraklarında yetişenlerdir. Görünüşleriyle, tatlarıyla her biri ayrı bir deryadır. Özellikle cevizin bunlar arasında ayrı bir yeri vardır. Beyni besleyen en önemli besinlerden birisi olduğu için hamilelikten yaşlılık dönemine kadar her yaştan kişinin düzenli olarak tüketmesi doktorlar tarafından tavsiye edilmektedir. Peki hiç ceviz yaprağı faydaları nelerdir merak ettiniz mi?

Ülkemizde fazlaca yetiştiği için çok geniş bir kullanım alanına sahiptir ve tatlıların, pastaların, sofraların vazgeçilmezidir. Doğada hiçbir şey boşuna değildir. Her şeyin bir vazifesi vardır ve etkili oldukları, görevli oldukları yerler vardır.

13 Maddede Ceviz Yaprağı Faydaları

Mayıs ayında çiçek açan ağacın yaprakları haziran ayının ortalarından itibaren toplanmaktadır. Farklı şekillerde kullanılabilmektedir ve insan vücudunun hem dışına hem içine pek çok yönden ceviz yaprağının faydaları bulunmaktadır. Bunların bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

-İnsan vücudunda biriken toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Çayını kür olarak uyguladığınızda vücudunuzda yer alan bakterilerden, mikroplardan ve toksinlerden kurtulabilirsiniz. Bağırsak kurtlarınızın düşmesini sağlayabilirsiniz.

-Zengin mineral yapısından dolayı C ve E vitamini eksikliğinin giderilmesine yardımcı olur.

-Cilt estetiği ve bakımı konusunda oldukça etkilidir. Vücudun karoten ve tanen ihtiyacının giderilmesinde ceviz yaprağı faydaları vardır.

-Çeşitli kanser türlerine karşı alternatif tedavi ürünüdür. Hızla yayılan kanser hücrelerinin bloke edilmesini sağladığı yönünde çeşitli uzman görüşleri vardır.

-Ürünle hazırlanan merhem ve macunlar yara tedavilerinde kullanılabilmekte, oldukça başarılı sonuçlar vermektedir.

-Kadınların en çok mustarip olduğu cilt sorunlarından çatlakların ve selülit tedavisinde etkili sonuçlar vermektedir.

-Romatizmal hastalıklara iyi geldiği genel kabulü vardır.

-Ceviz yaprağı faydaları ağız sağlığı ve diş bakımında da öne çıkar. En ünlü markalar dahi bundan yararlanarak ürünler geliştirmektedir. Diş ve diş eti iltihabı tedavisinde kullanmaktadır. --Ağızda meydana gelen iltihaplarda söz konusu ürünün çayının etkili sonuçlar verdiği bilinmektedir. Hazırladığınız çay ile günde bir kez gargara yaparak ağız içi iltihap sorunlarınızdan bir süre sonra kurtulabilirsiniz. Dişleri beyazlattığı söylense de henüz bu konuyla alakalı veriler bulunmamaktadır. Fakat gargara yapılarak tüketilmesi önerilmektedir.

-Ayrıca kurusu bakliyatlarda böcek oluşumunu engellemek için kullanılabilmektedir. Kuru fasulye, nohut, mercimek gibi bakliyatlarınızı sakladığınız kaplarınızın içerisine birkaç dal atmanız yeterlidir.

-Dolap içlerinde koruyucu olarak kullanılmakta, çarşaf ve nevresimlerin mis gibi kokmasına yardımcı olmaktadır.

-Ceviz yaprağının faydaları suyu kullanılarak elde edilmektedir. Suyunu egzama rahatsızlıklarında, ergenlik sivilcelerinde kullanabilirsiniz. Yine ceviz yaprağı suyu ayak terlemesine iyi gelmekte ve ayak kokusunun giderilmesine yardımcı olmaktadır.

Saç dökülmesine karşı birebir!

Ceviz yaprağı suyu, saç bakımında kullanılmaktadır. Saç dökülmesi sorunlarına karşı tercih edilmektedir. Maske olarak dökülmeye karşı kullanılabileceği gibi suyunu da kullanabilirsiniz. Suyu, saçlarınızın daha canlı, daha parlak bir hal almasını sağlar. İsterseniz püre haline getirerek kullanmakta olduğunuz şampuanlarınıza ilave edebilirsiniz. Saçlarınızın daha canlı ve daha parlak olmasını sağlayabilirsiniz.

Cilde Faydaları Var mı?

Suyu ile cilde kompres yapıldığı taktirde sivilcelerde, sivilce izlerinde fayda sağlar. Püre haline getirilip macun yapılırsa oldukça başarılı bir cilt bakım maskesi sahibi olabilirsiniz.

Ceviz Yaprağının Zararları

Alternatif tıp alanında bitkisel formüllerden fazlaca faydalanılmaktadır. Fakat bunları kullanmadan ve uygulamadan önce mutlaka doktora danışmak önemlidir. Özellikle kronik rahatsızlığı olanların, düzenli olarak ilaç kullananların doktorlarına danışmadan bitkisel tedavi uygulamaları gerekmektedir.

Her şeyin fazlası olduğu gibi söz konusu ürünün fazlası da zarar, yan etki yapabilmektedir. Bu yüzden ölçüyü kaçırmamak gerekir. İçeriğinde yer alan tanen maddesi, alerjik reaksiyonlara yol açabilmektedir. Bu yüzden özellikle hassas cilde sahip olanların ciltlerinin dar bir alanında test ettikten sonra kullanmalarında fayda vardır. Aksi taktirde alerjik reaksiyonlar gösterebilir.

Ürünün çayını hamile ve emzirenlerin kullanması önerilmez. Hamilelerde bütün bitkisel çaylardan olduğu gibi bundan da uzak durmakta fayda vardır.

Ceviz Yaprağı Çayı Nasıl Yapılır?

Ceviz yaprağının faydaları çayı içilerek de elde edilebilir. Aşırıya kaçmadığınız sürece olumlu etkilerini görürsünüz. Çayının pek çok yararı vardır. Bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Kış ve sonbahar aylarında soğuk algınlığı ve nezleye karşı korur. Bağırsak parazitlerinin yok olmasına ve etkisizleştirilmesine yardımcı olur. Kan şekerinin düşürülmesine ve gut hastalığının tedavisine yardımcı olur. C vitamini eksikliği olanlar için idealdir.

Ceviz yaprağı çayı hazırlamak için öncelikle;

bir su bardağı kaynamış suyun içerisine 1 tatlı kaşığı ince kıyılmış yaprağı atıp demlemeye bırakın. 5 dakika kadar demlendikten sonra süzerek suyu başka bir bardağa alın ve için. Şeker ilave etmeyin. İlla ki tatlandırmak isterseniz doğal bal kullanın. Hazırladığınız suyu pamuk yardımıyla yüz temizliğinizde kullanabilirsiniz. Fazla miktarda hazırlayarak banyo suyu olarak kullanabilir, kaşıntı, egzama ve mantar sorunlarında yarar görebilirsiniz.