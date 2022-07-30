Eksikliği depresyona sürüklüyor! D vitamini eksikliği belirtileri

D VİTAMİNİ AÇISINDAN ZENGİN 9 GIDA- Yetişkinlerin günde en az 15 mcg (mikrogram) D vitamini alması tavsiye edilir. İşte bu süreçte size yardımcı olacak 9 gıda. Yağlı Balıklar- Yağlı balıklar protein, amino asitler, mineraller, vitaminler ve sağlıklı yağlar açısından çok zengindir. Özellikle D vitamini ile yüklüdürler. Örneğin somon, en yağlı ve D vitamini açısından en zengin içeriğe sahip balıklardan biridir. Deniz somonu, D vitamini açısından çiftlik somonuna göre 2 kat daha zengindir. 100 gr somon 6 ila 23 mcg D vitamini içerir. Ayrıca alabalık da iyi miktarda D vitamini içerir. 100 gr pişmiş alabalık 6 ila 23 ug D vitamini içerir. Uskumru ve sardalya da iyi D vitamini kaynaklarıdır. Maksimum alım için sardalyeleri ızgarada veya yağda yemeyi tercih edin. 100 gr sardalya/uskumru 12 mcg D vitamini içerir. Ayrıca levrek (9 mcg/100 gr), çipura (7 mcg/100 gr), balık yumurtası (2.3 mcg/100 gr) ve hamsi (11 mcg/100 gr) de D vitamini içerir. Yumurta- D vitamini ihtiyacını sadece yağlı balıklar karşılamaz. Çok daha ekonomik ve pratik bir yiyecek olan yumurtalar da D vitamini sağlar. Protein ve B vitaminleri açısından zengin oldukları için etin gerçek bir alternatifi olan yumurtalar bol miktarda D vitamini içerir. 100 gr yumurta sarısı 2 ila 3.2 mcg D vitamini içerir. Bitter Çikolata- Bitter çikolata da D vitamini içerir. Ancak en az yüzde 70 kakao içeren çikolatalar tercih edilmelidir. 100 gr bitter çikolata 5 mcg D vitamini içerir. Süt- Bitter çikolatayı bir bardak sütle tüketebilirsiniz. Kalsiyum ve D vitamini açısından oldukça zengindir, kemikleri ve dişleri güçlendirir. 1 tek bardak 250 ml tam yağlı süt, bir yetişkin için gerekli olan D vitamini ihtiyacının yüzde 20'sini içerir. 250 ml inek sütü 4 mcg D vitamini içerir.