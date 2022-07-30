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Sağlık
9
Eksikliği depresyona sürüklüyor! D vitamini eksikliği belirtileri

2022-07-30 11:39:35
Eksikliği depresyona sürüklüyor! D vitamini eksikliği belirtileri

Vitaminler vücudumuzda çeşitli biyokimyasal işlevler için gereklidirler. D vitamini, insan sağlığı için hayati öneme sahiptir. Son yıllarda yapılan araştırmalar ile önemi daha da önem kazanan D vitaminin insan vücudu aşısından çok önemli görevleri vardır. Her 10 kişiden 8'inin D vitamini eksikliği yaşadığı biliniyor. Esas olarak güneşten üretilen bu vitamini besinlerle desteklemek ise büyük önem taşıyor. Eksikliği depresyona sürüklüyor! D vitamini nasıl alınır? İşte tüketilmesi gereken gıdalar.

#1
Foto - En az 2 hafta boyunca süren depresyon, kişinin üzerinde isteksizlik, mutsuzluk, enerji düşüklüğü gibi duygular bırakır. Aynı zamanda depresyonda olan biri odaklanmakta zorlanabilir, hayattan zevk alamama durumu artabilir. Depresyona neden olan durum birçok nedene bağlı olmakla beraber vitamin eksiklerinin de depresyon üzerinde etkisi vardır. D vitamini, kalsiyum emilimine destek olduğu için özellikle kemik gücü ve büyümesi için gereklidir. Bu nedenle bu vitamin raşitizm, osteoporoz ve kırıklar gibi hastalıklarla mücadelede kilit rol oynar. D vitamini ayrıca genel sağlık durumunu iyileştirir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Yeterli D vitamini varlığında yorgunluk ve stres azalır. D vitamini esas olarak güneş ışığı yoluyla vücutta üretilir. Her gün 15 dakika kadar güneşlenmek yeterli D vitamini alımını sağlayabilir. Ancak D vitamini üretim süreçlerinde herkes aynı değildir. Örneğin, açık ten renginin koyu tenden daha fazla D vitamini ürettiği bilinmektedir. Bunun haricinde D vitamini üretimi ilerleyen yaşla birlikte azalır. Özellikle kış ve az güneş alan dönemlerde D vitamini eksikliği oldukça yaygındır. Bu nedenle D vitamini açısından zengin besinleri tüketmek önemlidir.

En az 2 hafta boyunca süren depresyon, kişinin üzerinde isteksizlik, mutsuzluk, enerji düşüklüğü gibi duygular bırakır. Aynı zamanda depresyonda olan biri odaklanmakta zorlanabilir, hayattan zevk alamama durumu artabilir. Depresyona neden olan durum birçok nedene bağlı olmakla beraber vitamin eksiklerinin de depresyon üzerinde etkisi vardır. D vitamini, kalsiyum emilimine destek olduğu için özellikle kemik gücü ve büyümesi için gereklidir. Bu nedenle bu vitamin raşitizm, osteoporoz ve kırıklar gibi hastalıklarla mücadelede kilit rol oynar. D vitamini ayrıca genel sağlık durumunu iyileştirir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Yeterli D vitamini varlığında yorgunluk ve stres azalır. D vitamini esas olarak güneş ışığı yoluyla vücutta üretilir. Her gün 15 dakika kadar güneşlenmek yeterli D vitamini alımını sağlayabilir. Ancak D vitamini üretim süreçlerinde herkes aynı değildir. Örneğin, açık ten renginin koyu tenden daha fazla D vitamini ürettiği bilinmektedir. Bunun haricinde D vitamini üretimi ilerleyen yaşla birlikte azalır. Özellikle kış ve az güneş alan dönemlerde D vitamini eksikliği oldukça yaygındır. Bu nedenle D vitamini açısından zengin besinleri tüketmek önemlidir.

#2
Foto - D VİTAMİNİN GÖREVLERİ NELERDİR? D vitamininin vücutta birden fazla rolü vardır. Sağlıklı kemikleri ve dişler, bağışıklık, beyin ve sinir sistemi sağlığını desteklemek, İnsülin seviyelerini düzenlemek ve diyabet yönetimini desteklemek, Akciğer fonksiyonunu kardiyovasküler sağlığı desteklemek, Kanser gelişiminde rol oynayan genleri desteklemek.

D VİTAMİNİN GÖREVLERİ NELERDİR? D vitamininin vücutta birden fazla rolü vardır. Sağlıklı kemikleri ve dişler, bağışıklık, beyin ve sinir sistemi sağlığını desteklemek, İnsülin seviyelerini düzenlemek ve diyabet yönetimini desteklemek, Akciğer fonksiyonunu kardiyovasküler sağlığı desteklemek, Kanser gelişiminde rol oynayan genleri desteklemek.

#3
Foto - D Vitamini Eksikliği Belirtileri- D vitamini eksikliğinde; vücut ağrısı, halsizlik, yürüme güçlüğü, kemik ağrısı, güçsüzlük, saç dökülmesi, baş ağrısı, depresyon, değişken ruh hali, uykusuzluk, gözaltı morlukları, aşırı terleme, kilo vermede güçlük çekme, sürekli üşüme gibi belirtiler hakimdir. Hamilelikte D Vitamini Eksikliği- Hamilelik döneminde anne ve çocuk sağlığı adına D vitamini kullanımı oldukça önemlidir. Anne karnındaki bebek, kalsiyum ihtiyacını anneden karşıladığı için annenin bu dönemde D vitamini düzeyinin yeterli olması gerekmektedir. D vitamini eksikliği olan anne ve bebeklerin kemiklerinde yumuşama, zayıflama ya da bebeğin kaslarında meydana gelen zayıflık, diş çıkmasında meydana gelen zayıflık da D vitamini ile alakalıdır. Hamilelikte D vitaminini eksik düzeyde almak, bebek üzerinde kalıcı hasarlar oluşmasına neden olabilmektedir ve doğumdan sonraki vitamin takviyesi ile beraber de tam olarak düzelme sağlanamamaktadır. Anne adaylarına 12. hafta itibariyle D vitamini takviyesine başlanılmalı ve emzirme döneminin 6. ayına kadar devam edilmelidir. Raşitizm, çocuklarda genellikle aşırı ve uzun süreli D vitamini eksikliğinden dolayı kemiklerin yumuşaması ve zayıflaması olarak tanımlanır. Hastalık; büyüme geriliği, bacaklarda eğrilik, el ve ayak bileklerinde kalınlaşma, göğüs kemiği deformitesi gibi kemik yapısında kalıcı bozukluklara neden olur. D vitamini eksikliği küçük yaşlarda kendini birçok farklı şekilde gösterebilir.

D Vitamini Eksikliği Belirtileri- D vitamini eksikliğinde; vücut ağrısı, halsizlik, yürüme güçlüğü, kemik ağrısı, güçsüzlük, saç dökülmesi, baş ağrısı, depresyon, değişken ruh hali, uykusuzluk, gözaltı morlukları, aşırı terleme, kilo vermede güçlük çekme, sürekli üşüme gibi belirtiler hakimdir. Hamilelikte D Vitamini Eksikliği- Hamilelik döneminde anne ve çocuk sağlığı adına D vitamini kullanımı oldukça önemlidir. Anne karnındaki bebek, kalsiyum ihtiyacını anneden karşıladığı için annenin bu dönemde D vitamini düzeyinin yeterli olması gerekmektedir. D vitamini eksikliği olan anne ve bebeklerin kemiklerinde yumuşama, zayıflama ya da bebeğin kaslarında meydana gelen zayıflık, diş çıkmasında meydana gelen zayıflık da D vitamini ile alakalıdır. Hamilelikte D vitaminini eksik düzeyde almak, bebek üzerinde kalıcı hasarlar oluşmasına neden olabilmektedir ve doğumdan sonraki vitamin takviyesi ile beraber de tam olarak düzelme sağlanamamaktadır. Anne adaylarına 12. hafta itibariyle D vitamini takviyesine başlanılmalı ve emzirme döneminin 6. ayına kadar devam edilmelidir. Raşitizm, çocuklarda genellikle aşırı ve uzun süreli D vitamini eksikliğinden dolayı kemiklerin yumuşaması ve zayıflaması olarak tanımlanır. Hastalık; büyüme geriliği, bacaklarda eğrilik, el ve ayak bileklerinde kalınlaşma, göğüs kemiği deformitesi gibi kemik yapısında kalıcı bozukluklara neden olur. D vitamini eksikliği küçük yaşlarda kendini birçok farklı şekilde gösterebilir.

#4
Foto - D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ KİMLERDE GÖRÜLÜR? -Açık tenli kişiler. -Kapalı ortamda çalışan kişiler Yaşlılar. -Beslenme bozukluğu olanlar. -Yüksek faktörlü güneş kremi kullananlar. -Kapalı giysi giyenler. -Gebe ve emziren kadınlar. -Böbrek hastalığı olan kişiler Karaciğer hastalığı olanlar.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ KİMLERDE GÖRÜLÜR? -Açık tenli kişiler. -Kapalı ortamda çalışan kişiler Yaşlılar. -Beslenme bozukluğu olanlar. -Yüksek faktörlü güneş kremi kullananlar. -Kapalı giysi giyenler. -Gebe ve emziren kadınlar. -Böbrek hastalığı olan kişiler Karaciğer hastalığı olanlar.

#5
Foto - D Vitamininin Faydaları Nelerdir? Kanser: Araştırmalara göre d vitamini kalsiyumla birlikte alındığında bazı kanserlerin önlenmesine yardımcı olabilir. Bilişsel Sağlık: D vitamini takviyesi almak bilişsel işlevi iyileştirmeye yardımcıdır. Kalıtsal Bozukluklar: D vitamini takviyeleri, ailesel hipofosfatemi gibi D vitamini emiliminin engellenmesi ya da işlenememesinden kaynaklı kalıtsal bozuklukların tedavisi amacıyla kullanılabilir. Multipl Skleroz: Araştırmalar, uzun süreli D vitamini takviyesinin multipl skleroz riskini azalttığını göstermektedir. Osteomalazi: D vitamini takviyeleri, kemik mimeral içeriği kaybı, kemik ağrısı, kas zayıflığı, yumuşak kemikler gibi ciddi D vitamini eksikliği olan yetişkinleri tedavi etmek amacıyla kullanılır. Osteoporoz (Kemik erimesi): Yeterli miktarda D vitamini ve kalsiyum alan kişilerin kemik mineral kaybı yavaşlayabilir, kemik kırıkları azalabilir ve osteoporozu önlenebilir. Sedef Hastalığı: D vitamini ya da bir D vitamini bileşiğini cilde uygulamak sedef hastalığının tedavi edilmesinde rol oynayabilir. Raşitizm: D vitamini eksikliği olan çocuklarda gelişir, D vitamini takviyesi ile beraber tedavi edilebilir.

D Vitamininin Faydaları Nelerdir? Kanser: Araştırmalara göre d vitamini kalsiyumla birlikte alındığında bazı kanserlerin önlenmesine yardımcı olabilir. Bilişsel Sağlık: D vitamini takviyesi almak bilişsel işlevi iyileştirmeye yardımcıdır. Kalıtsal Bozukluklar: D vitamini takviyeleri, ailesel hipofosfatemi gibi D vitamini emiliminin engellenmesi ya da işlenememesinden kaynaklı kalıtsal bozuklukların tedavisi amacıyla kullanılabilir. Multipl Skleroz: Araştırmalar, uzun süreli D vitamini takviyesinin multipl skleroz riskini azalttığını göstermektedir. Osteomalazi: D vitamini takviyeleri, kemik mimeral içeriği kaybı, kemik ağrısı, kas zayıflığı, yumuşak kemikler gibi ciddi D vitamini eksikliği olan yetişkinleri tedavi etmek amacıyla kullanılır. Osteoporoz (Kemik erimesi): Yeterli miktarda D vitamini ve kalsiyum alan kişilerin kemik mineral kaybı yavaşlayabilir, kemik kırıkları azalabilir ve osteoporozu önlenebilir. Sedef Hastalığı: D vitamini ya da bir D vitamini bileşiğini cilde uygulamak sedef hastalığının tedavi edilmesinde rol oynayabilir. Raşitizm: D vitamini eksikliği olan çocuklarda gelişir, D vitamini takviyesi ile beraber tedavi edilebilir.

#6
Foto - D VİTAMİNİ NASIL ALINIR? Bilimsel araştırmada, depresyon hastalarının D vitamini düzeyinin, sağlıklı bireylere göre daha düşük çıktığı görüldü. Mutluluk hormonu denilen serotonin hormonunun, kişilerin güneş ışığına maruz kaldığında yükseldiği belirlendi. D vitamini, ciltte güneş ışınları etkisiyle sentezlenebiliyor. Uzmanlar vücudun yüzde 25’lik bir kısmının haftada 3 gün, 15’er dakikalık süreler ile güneşlendirilmesini söylüyor. D vitamininin, diğer vitaminlerin aksine, direkt beslenme yoluyla alınması daha zordur. Güneş ışığı yoluyla yüzde 90 oranında sentezlenirken, güneş ışığı ile desteklenmemesi halinde ise tüketilen besinlerden ancak yüzde 10 oranında alınabiliyor.

D VİTAMİNİ NASIL ALINIR? Bilimsel araştırmada, depresyon hastalarının D vitamini düzeyinin, sağlıklı bireylere göre daha düşük çıktığı görüldü. Mutluluk hormonu denilen serotonin hormonunun, kişilerin güneş ışığına maruz kaldığında yükseldiği belirlendi. D vitamini, ciltte güneş ışınları etkisiyle sentezlenebiliyor. Uzmanlar vücudun yüzde 25’lik bir kısmının haftada 3 gün, 15’er dakikalık süreler ile güneşlendirilmesini söylüyor. D vitamininin, diğer vitaminlerin aksine, direkt beslenme yoluyla alınması daha zordur. Güneş ışığı yoluyla yüzde 90 oranında sentezlenirken, güneş ışığı ile desteklenmemesi halinde ise tüketilen besinlerden ancak yüzde 10 oranında alınabiliyor.

#7
Foto - D VİTAMİNİ AÇISINDAN ZENGİN 9 GIDA- Yetişkinlerin günde en az 15 mcg (mikrogram) D vitamini alması tavsiye edilir. İşte bu süreçte size yardımcı olacak 9 gıda. Yağlı Balıklar- Yağlı balıklar protein, amino asitler, mineraller, vitaminler ve sağlıklı yağlar açısından çok zengindir. Özellikle D vitamini ile yüklüdürler. Örneğin somon, en yağlı ve D vitamini açısından en zengin içeriğe sahip balıklardan biridir. Deniz somonu, D vitamini açısından çiftlik somonuna göre 2 kat daha zengindir. 100 gr somon 6 ila 23 mcg D vitamini içerir. Ayrıca alabalık da iyi miktarda D vitamini içerir. 100 gr pişmiş alabalık 6 ila 23 ug D vitamini içerir. Uskumru ve sardalya da iyi D vitamini kaynaklarıdır. Maksimum alım için sardalyeleri ızgarada veya yağda yemeyi tercih edin. 100 gr sardalya/uskumru 12 mcg D vitamini içerir. Ayrıca levrek (9 mcg/100 gr), çipura (7 mcg/100 gr), balık yumurtası (2.3 mcg/100 gr) ve hamsi (11 mcg/100 gr) de D vitamini içerir. Yumurta- D vitamini ihtiyacını sadece yağlı balıklar karşılamaz. Çok daha ekonomik ve pratik bir yiyecek olan yumurtalar da D vitamini sağlar. Protein ve B vitaminleri açısından zengin oldukları için etin gerçek bir alternatifi olan yumurtalar bol miktarda D vitamini içerir. 100 gr yumurta sarısı 2 ila 3.2 mcg D vitamini içerir. Bitter Çikolata- Bitter çikolata da D vitamini içerir. Ancak en az yüzde 70 kakao içeren çikolatalar tercih edilmelidir. 100 gr bitter çikolata 5 mcg D vitamini içerir. Süt- Bitter çikolatayı bir bardak sütle tüketebilirsiniz. Kalsiyum ve D vitamini açısından oldukça zengindir, kemikleri ve dişleri güçlendirir. 1 tek bardak 250 ml tam yağlı süt, bir yetişkin için gerekli olan D vitamini ihtiyacının yüzde 20'sini içerir. 250 ml inek sütü 4 mcg D vitamini içerir.

D VİTAMİNİ AÇISINDAN ZENGİN 9 GIDA- Yetişkinlerin günde en az 15 mcg (mikrogram) D vitamini alması tavsiye edilir. İşte bu süreçte size yardımcı olacak 9 gıda. Yağlı Balıklar- Yağlı balıklar protein, amino asitler, mineraller, vitaminler ve sağlıklı yağlar açısından çok zengindir. Özellikle D vitamini ile yüklüdürler. Örneğin somon, en yağlı ve D vitamini açısından en zengin içeriğe sahip balıklardan biridir. Deniz somonu, D vitamini açısından çiftlik somonuna göre 2 kat daha zengindir. 100 gr somon 6 ila 23 mcg D vitamini içerir. Ayrıca alabalık da iyi miktarda D vitamini içerir. 100 gr pişmiş alabalık 6 ila 23 ug D vitamini içerir. Uskumru ve sardalya da iyi D vitamini kaynaklarıdır. Maksimum alım için sardalyeleri ızgarada veya yağda yemeyi tercih edin. 100 gr sardalya/uskumru 12 mcg D vitamini içerir. Ayrıca levrek (9 mcg/100 gr), çipura (7 mcg/100 gr), balık yumurtası (2.3 mcg/100 gr) ve hamsi (11 mcg/100 gr) de D vitamini içerir. Yumurta- D vitamini ihtiyacını sadece yağlı balıklar karşılamaz. Çok daha ekonomik ve pratik bir yiyecek olan yumurtalar da D vitamini sağlar. Protein ve B vitaminleri açısından zengin oldukları için etin gerçek bir alternatifi olan yumurtalar bol miktarda D vitamini içerir. 100 gr yumurta sarısı 2 ila 3.2 mcg D vitamini içerir. Bitter Çikolata- Bitter çikolata da D vitamini içerir. Ancak en az yüzde 70 kakao içeren çikolatalar tercih edilmelidir. 100 gr bitter çikolata 5 mcg D vitamini içerir. Süt- Bitter çikolatayı bir bardak sütle tüketebilirsiniz. Kalsiyum ve D vitamini açısından oldukça zengindir, kemikleri ve dişleri güçlendirir. 1 tek bardak 250 ml tam yağlı süt, bir yetişkin için gerekli olan D vitamini ihtiyacının yüzde 20'sini içerir. 250 ml inek sütü 4 mcg D vitamini içerir.

#8
Foto - Mantar- Mantarların besin içeriği genellikle sağlık için çok iyidir. Birçok mineral ve B vitaminleri içerirler. D vitamini de mantarlarda iyi miktarda bulunur. 100 gr pişmiş mantar yaklaşık 1.18 mcg D vitamini içerir. Yoğurt ve Peynir- Yoğurtlar ve bazı peynirler de D vitamini açısından oldukça zengindir. 100 gr yoğurt 2 ila 4 mcg D vitamini içerir. Ayrıca iyi miktarda kalsiyum ve protein içerirler. Peynirler de benzer içeriğe sahiptir. 100 gr mozzarella peyniri 0.16 mcg, 100 gr çedar peyniri 0.18 mcg D vitamini içerir. Tereyağı- Doymuş yağ açısından çok zengin olduğu için tereyağları sağlıklı beslenmede biraz unutulmuştur. Ancak D vitamini açısından oldukça zengindir. Ölçülü tüketildiği sürece oldukça sağlıklıdır. 100 gr tereyağı yaklaşık 1 mcg D vitamini içerir. Dana Ciğeri- Fosfor, kalsiyum, magnezyum ve demir içeriği oldukça yüksek düzeyde olan dana karaciğeri ayrıca D vitamini açısından da zengindir. 100 gr pişmiş dana karaciğeri 3 mcg D vitamini içerir. Konserve Ton Balığı Ton balığı çok yönlü bir besindir. Sade olarak, yemeklerde ve salatalarda rahatlıkla tüketilebilir. Ton balığı protein, omega 3, fosfor ve D vitamini de dahil olmak üzere besin ögeleri açısından zengindir. Bu nedenle tüketimi önerilmektedir. Konserve ton balığındaki cıva seviyesi standartların çok altındadır. 100 gr konserve ton balığı 1.2 mcg D vitamini içerir.

Mantar- Mantarların besin içeriği genellikle sağlık için çok iyidir. Birçok mineral ve B vitaminleri içerirler. D vitamini de mantarlarda iyi miktarda bulunur. 100 gr pişmiş mantar yaklaşık 1.18 mcg D vitamini içerir. Yoğurt ve Peynir- Yoğurtlar ve bazı peynirler de D vitamini açısından oldukça zengindir. 100 gr yoğurt 2 ila 4 mcg D vitamini içerir. Ayrıca iyi miktarda kalsiyum ve protein içerirler. Peynirler de benzer içeriğe sahiptir. 100 gr mozzarella peyniri 0.16 mcg, 100 gr çedar peyniri 0.18 mcg D vitamini içerir. Tereyağı- Doymuş yağ açısından çok zengin olduğu için tereyağları sağlıklı beslenmede biraz unutulmuştur. Ancak D vitamini açısından oldukça zengindir. Ölçülü tüketildiği sürece oldukça sağlıklıdır. 100 gr tereyağı yaklaşık 1 mcg D vitamini içerir. Dana Ciğeri- Fosfor, kalsiyum, magnezyum ve demir içeriği oldukça yüksek düzeyde olan dana karaciğeri ayrıca D vitamini açısından da zengindir. 100 gr pişmiş dana karaciğeri 3 mcg D vitamini içerir. Konserve Ton Balığı Ton balığı çok yönlü bir besindir. Sade olarak, yemeklerde ve salatalarda rahatlıkla tüketilebilir. Ton balığı protein, omega 3, fosfor ve D vitamini de dahil olmak üzere besin ögeleri açısından zengindir. Bu nedenle tüketimi önerilmektedir. Konserve ton balığındaki cıva seviyesi standartların çok altındadır. 100 gr konserve ton balığı 1.2 mcg D vitamini içerir.

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