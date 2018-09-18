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Ceviz topladığı ağaçtan düşüp can verdi

Denizli'nin Çameli ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Hasan Önür (80), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

18 Eylül 2018 Salı 15:21
Ceviz topladığı ağaçtan düşüp can verdi

Bugün saat 10.00 sıralarında, Çiğdemli Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki ağaca çıkan Hasan Önür, elindeki sopa ile vurup, dallardaki cevizleri düşürerek toplamaya başladı. Bir ara dengesini kaybeden Önür, 5 metre yükseklikten düştü. Acı içinde kıvranan Önür, yakınlarının durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk tedavinin ardından durumu ağır olan Önür, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Önür, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, Önür'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 15:21
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