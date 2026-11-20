İstanbul Üniversitesi tarafından diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu'nun başı bu defa da sosyal medyadaki askerlik esprileriyle derde girdi.

Diploma meselesiyle başlayan tartışma, mizahçıların elinde bir anda askerlik şubesine kadar uzandı. Üniversite defteri kapanırken sosyal medya, İmamoğlu için hayalî bir askerlik defteri açtı.

Askerlik şubesinden önce sosyal medya harekete geçti

İmamoğlu'nun geçmişteki askerlik tecil işlemlerinin yeniden incelenip incelenmeyeceği merak konusu olurken, sosyal medya mizahçıları resmî açıklamayı beklemeye bile gerek duymadı.

Kimi hayalî celp tarihini belirledi, kimi acemi birliğini seçti, kimi de şimdiden kantin sırasına yazdı.

Askerlik şubesinin henüz haberi yok ama sosyal medya çoktan içtimaya başlamış durumda!

Misvak'tan güldüren askerlik videosu

Sosyal medya hesabı Misvak Caps'in, İmamoğlu'nun diploma meselesine gönderme yaparak paylaştığı askerî eğitim videosu da tartışmaya mizahi bir boyut kazandırdı.

Askerlerin yürüyüş eğitimi sırasında sergiledikleri ilginç hareketlerin yer aldığı video, İmamoğlu'na yakıştırılan hayalî askerlik senaryosuna ayrı bir renk kattı.

Diploma sınavını geçemeyen Ekrem'in bu kez uygun adım yürüyüş sınavında ter dökeceği esprisi gündeme geldi.

Komutanım, yatay geçiş mümkün mü?

Sosyal medyadaki mizahın dozunu biraz daha artırırsak, İmamoğlu ile komutanı arasında şöyle bir hayalî diyalog da yaşanabilir:

— Acemi birliğine hoş geldin asker!

— Komutanım, buradan başka bir birliğe yatay geçiş yapabiliyor muyuz?

— Evladım, burada yatay geçiş yok, sürünerek ilerleme var!

Diploma tamam da tezkere ne olacak?

Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarıyla gündeme gelen İmamoğlu'nun adı, bu defa mizahçıların hayal dünyasında nöbet çizelgesine yazıldı.

Diplomadan sonra tezkerenin de gündeme gelmesi, sosyal medya mizahçılarına adeta ikinci bir bayram yaşattı.

Şimdilik celp yok, sevk yok, askerlik kararı yok ama sosyal medyada şafak sayımı çoktan başladı.