Stadyum zeminin son görüntüler geldi! Rams Park kendine geliyor
Galatasaray’da Rams Park’taki zemin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Aston Villa karşılaşmasına kısa süre kala, Rams Park’ın zemininde önemli gelişme görüldü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray’da Rams Park’taki zemin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Aston Villa karşılaşmasına kısa süre kala, Rams Park’ın zemininde önemli gelişme görüldü.
Çalışmalarda yaklaşık 1 ton Lolium cinsi çim tohumu kullanılırken, tohumların çimlenmesini hızlandırmak, nemini korumak ve gelişimini sağlıklı şekilde tamamlamasına yardımcı olmak amacıyla zeminin üzeri çimlendirme örtüsüyle kapatılıp, 150 ton kum uygulandı.
Kumun zemine yedirilerek harmanlanmasının ardından hibrit işlemi de gerçekleştirildi.
Aston Villa karşılaşmasına kısa süre kala, Rams Park’ın zemininde önemli gelişme görüldü.
Salı günü oynanacak mücadeleye kadar hazırlıkların tüm hızıyla devam etmesi ve zeminin maça kadar hazır hale getirilmesi bekleniyor.
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