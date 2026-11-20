"Kesinlikle doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalı" "Hastaların yaşına, kullandığı ilaçlara, hastalığına, belirtilerine göre herhangi bir tavsiye gerekirse bulunuyoruz" diyen Uzm. Dr. İyed Oğuz, "Son zamanlarda sosyal medyadan dolayı insanlar çeşitli şeyler duyuyor ama bilimsel baktığımızda sadece bildiğimiz şeyleri tavsiye edebiliyoruz. Özellikle yaşlı, kalp, şeker vs. hastalığı olan hastalarda kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Son zamanlarda hastalar rahatlamak ya da başka amaçlarla sarı kantaronu yaygın bir şekilde kullanmaya başladılar. Kan sulandırıcı kullanan kalp hastalarında sarı kantaron, meyan kökü şerbeti gibi ürünler kan sulandırıcıyla etkileşime girip kanamaya yol açabilir ya da diğer yan etkiler de olabilir. Özellikle şu an kış dönemine giriyoruz ve grip yavaş yavaş başladı, hastalar acillere gelmeye başladı. Kan değerlerine, vitaminlerine bakmak lazım. Ona göre herhangi bir eksiklik vs. varsa gerekli takviyelerle destekleyerek bağışıklık sistemini güçlendirebiliriz" dedi.