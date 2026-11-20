"En kullanmaması gereken kişiler; gebeler" Sosyal medya ya da çevre önerisiyle ürünlerin kullanımına başlanamayacağını söyleyen Oğuz, yarar amacıyla başlanan ürünlerin geri dönüşümsüz problemlere neden olabileceğine dikkat çekti. Oğuz, hekimlerin önerilerini kişiler özelinde yaptığını her ürünün de her kişiye iyi gelmeyeceğini ifade ederek, "Toksik bir şekilde bize hastalık olarak; böbrek, karaciğer, yetmezliği olsun geri dönebilir. En kullanmaması gereken kişiler; gebeler çünkü bebeğe plasentayla çok kolay bir şekilde geçebiliyor. Özellikle karışımların içerisindeki o toksik maddeler o yüzden doktor tavsiyesi olmadan hiçbir şey kullanmamalarını öneriyoruz. Magnezyum, vücut bağışıklık sistemimiz, sinir iletimi, uyku düzeni ve hatta kan basıncı düzenlenmesi için çok gerekli ama ilk başta bir kan değerlerinize bakmamız lazım" diye konuştu.