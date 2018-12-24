Ceviz lekesini çıkarma yöntemleri

ELİNİZE BULAŞAN CEVİZ LEKESİ NASIL ÇIKAR?

-Bu durumda ilk yapacağınız şey sirke kullanmaktadır. Öncelikle iki bardak suyun içine iki kaşık sirke dökün ve karıştırın. Ardından elinizi bu karışımın içine daldırın ve bir süre bekletin. Sirkeli su, lekelerin çözülmesini sağlayacaktır. Son olarak ellerinizi bol sabunlu ılık su ile yıkayın. Bu işlemi, pamuğa sirke dökerek ve silerek de yapabilirsiniz.

-Eğer elinizdeki ceviz karası kurumuş ve cildinizdeki derilere ulaşmışsa sirkeli su işe yaramayabilir. Böyle bir durumda kil ve çamurdan yardım alabilirsiniz.

-Bir başka yöntem ise limon sürmektir. Önce ellerinizi ılık su altında sabun ile yıkayın. Daha sonra lekelerinize direk limon suyunu sürün ve silin. Limonun içindeki asitler, ceviz lekelerini açmaya yardımcı olacaktır. Lekeler kaybolana kadar bu işlemi yapın ve en son zeytinyağıyla ellerinizi hafif masaj yapar gibi ovalayın. Son olarak tekrar ellerinizi sabunla ılık suyun altında yıkayın.

GİYSİLERİNİZE BULAŞAN CEVİZ LEKESİ NASIL ÇIKAR?

-Bu durum ele bulaşan ceviz karasından daha zorlayıcıdır. Fakat uygulayabileceğiniz çeşitli yöntemleri sizinle paylaşacağız. Öncelikle ceviz karası bulaşmış giysinizi soğuk suda durulayınız. Durulamadan sonra lekeli bölgeye 3 çay kaşığı kadar bulaşık deterjanı sürünüz ve hemen ardından dört damla kadar sirke ekleyiniz. Her iki malzemeyi eşit şekilde yedirerek lekeyi ovunuz. Temizlendiğinden emin olduktan sonra üzerine kağıt havlu koyarak 5 veya 10 dakika bekleyiniz. Son olarak akan bir suyun altında giysinizi durulayınız.

-Giysilerden ceviz lekesini çıkarmanın diğer yolu ise; oksijenli sudur. Fakat bu işlemi yapmadan önce giysinizin zarar görüp görmeyeceğini önceden test ederek öğrenmeniz gerekir.

-Son yöntem ise; lekeli bölgenin üzerine 1 çay kaşığı ağartıcı ve 1 yemek kaşığı suyu sürünüz. Yünlü, ipek ve sentetik kumaşlarınıza klor bazlı ağartıcı kullanmayınız. Ağartıcıyı uyguladıktan sonra sirkeli suya batırılmış bir bez ile lekeli bölgeyi silin ve bol su ile iyice durulayın.

HALILARDAKİ CEVİZ LEKESİ NASIL ÇIKAR?

-Halınıza bulaşmış ceviz lekesini çıkarmak için giysilerinizdeki etkili yöntemleri kullanabilirsiniz. Fakat içlerinden en etkilisi beyaz sirkeli karışım olacaktır. Eğer leke çok kurumuş ve derinlere işlemişse ispirtoyu su ile karıştırarak uygulayabilirsiniz. Son olarak, yapacağınız en doğru davranış lekenin bulaştığı ilk anda müdahale etmeniz olacaktır.