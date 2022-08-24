Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Görenler hayrete düştü..
Bursa'da şiddetli yağmurla birlikte dolu yağdı. Ceviz büyüklüğündeki doluyu görenler hayrete düşerken, vatandaşlar araçlarının üzerini battaniye ile örterek arabalarını korumaya çalıştı.
Meteorolojinin günler öncesinden uyardığı Bursa'da şiddetli yağmur etkili oldu. Kentte yağmurla birlikte dolu yağışı da gerçekleşti.
Görenler şaşkına döndü
Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışını gören vatandaşlar şaşkına döndü. Araç sahipleri ise evlerinden getirdikleri battaniyeler ile araçlarını doludan korumaya çalıştı.
Bursa'da yağışlı havanın yarın da etkili olması bekleniyor.