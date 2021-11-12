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Gündem Çevir kazı yanmasın! Anket şirketlerinin kaynağı Sedat Peker: Benim öyle bir niyetim yok
Gündem

Çevir kazı yanmasın! Anket şirketlerinin kaynağı Sedat Peker: Benim öyle bir niyetim yok

Anket şirketleri, firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in açıklamaları sebebi ile AK Parti'nin oylarının % 8'inin kaybolduğunu iddia ediyorlardı. Kaynak, "Benim öyle bir niyetim yok." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 18:32:00 - 2021-11-12 18:50:03
Çevir kazı yanmasın! Anket şirketlerinin kaynağı Sedat Peker: Benim öyle bir niyetim yok

 Yeniakit.com.tr 

Gündeme getirdiği asılsız iddialarla iktidar düşmanı çevrelere "umut ışığı" olan firari mafya elebaşısı Sedat Peker, TİP Araştırma Raporu olarak hazırlanıp, kitap olarak da yayınlanan "Duvar" adlı çalışmaya, yazılı bir söyleşi verdi.

Anket şirketlerinin kaynağı 'başka' söyledi

Sedat Peker'in kamera karşısına geçip yaptığı açıklamalar muhalif medyanın gündeminde geniş yer alırken, onlara destek veren anket şirketleri de, kamuoyuna "Sedat Peker'in anlattıkları AK parti'nin % 8 oy kaybetmesine sebep oldu." algısını pompalıyordu. Anket şirketlerinin kaynak olarak gösterdiği Sedat Peker, "Bu çıkışınızın Türkiye’de siyasi yapıyı dizayn etme gayesi var mı?" sorusuna, "AK Parti’yi veya Recep Tayyip Erdoğan’ı iktidardan indirmek gibi bir gayem yok." sözleri ile cevap verdi.

Neden video çekmiyor?

Sedat Peker, "Artık neden video yayınlamıyorsunuz?" sorusuna da şu ifadelerle cevap verdi:

"BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) görevlileri bana Türkiye’den bir not iletmediler. Sadece kendi can güvenliğimle ilgili konuştular. Bir de bizim ülkemizde kalıp başka bir ülkenin yönetimini kötüleyemezsiniz dediler. Türkiye’deki bazı dostlarım 'Senin anlattığın suçlarla ilgili devletimiz çalışma yapıyor, gereği yapılacak' dediler. Ben de halen bekliyorum."

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