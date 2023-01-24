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Dünya Çevir kazı yanmasın! ABD, Kur'an yakılmasını kınayamadı, laf çevirdi!
Dünya

Çevir kazı yanmasın! ABD, Kur'an yakılmasını kınayamadı, laf çevirdi!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rasmus Paludan isimli Danimarkalı pisliğin, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakması rezaletini kınayamadı, gelen soruları geçiştirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 09:53:00 -
Çevir kazı yanmasın! ABD, Kur'an yakılmasını kınayamadı, laf çevirdi!

NATO üyeliği Ankara’nın onayına bağlı olan İsveç'te ırkçılık ve nefret dolu bir provokasyona imza atan Rasmus Paludan, Türk elçiliğinin önünde Kur’an-ı Kerim yaktı.

İsveç'teki skandal eyleme dünyadan tepki yağarken ABD olayı kınamadı.

TRT World Muhabiri Yunus Paksoy, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın basın toplantısında, Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakarete ABD'nin yaklaşımını sordu.

Price, olayın saygısızca ve tiksindirici olduğunu, art niyetle yapılmış olabileceğini söyledi ancak hakareti kınamadı.

Paksoy'un 'Birçok Müslüman ülke, kuruluşlar, hatta Birleşmiş Milletler bu eylemi kınadı. ABD bu eylemi kınıyor mu?' sorusuna Price şu yanıtı verdi;

'Bazı şeyler yasal ama saygısızca olabiliyor. Bir şey son derece uygunsuz veya tahrik edici olabilir. Bu örnekte olduğu gibi berbat ancak yasal olabilir.'

Sözcü Ned Price, 'ABD'yi bu eylemi kınamaktan alıkoyan şey nedir?' sorusu üzerine bir önceki açıklamasını yineledi.

Price, 'İfade özgürlüğü bazen insanlara saygısız, iğrenç ve mide bulandırıcı eylemlere gerçekleştirme hakkı verebiliyor' dedi.

Price, 'Anladığım kadarıyla bu olay özel bir provokatörün, iki yakın ortağımız Türkiye ile İsveç arasına kasten mesafe koymaya çalışan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımıyla ilgili süren tartışmayı kasten etkilemeye çalışan bir kişinin işi' dedi.

Kur'an yakma eylemini, Danimarka'nın aşırı sağcı siyasi partisi Hard Line'ın lideri Rasmus Paludan gerçekleştirmişti.

İsveç vatandaşı da olan Paludan'ın geçmişte de benzer eylemler düzenlediği biliniyor.

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Oyun içinde oyun olduğunu biliyor demeki

insan canına, insanın kutsalına saldıran bunlar üzerinden sinsi ka..pe kurgu hesaplar yapan evanjelik hristiyan-siyonist haydutların BAŞ ABD/İNGİ;LTERE kıçı isveç ve diğer şerefsiz devletler, sessiz kalıp sessiz destek veren DİĞER KAFİR DİN ADAMLARI VE SA

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