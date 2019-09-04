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Çevik Kuvvet Kavşağı’nda sona doğru

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa trafiğinin kalbi niteliğindeki Çevik Kuvvet Köprülüğü kavşağında başlatılan asfalt çalışmalarını yerince inceledi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:40
Çevik Kuvvet Kavşağı’nda sona doğru

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa trafiğinin kalbi niteliğindeki Çevik Kuvvet Köprülüğü kavşağında başlatılan asfalt çalışmalarını yerince inceledi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün Ankara ziyaretlerinde başlattığı girişimler neticesinde Çevik Kuvvet Köprülü kavşağında çalışmalar geçtiğimiz günlerde hızlandı. Alanda Büyükşehir Belediyesi teknik kadroları ve yüklenici firma yetkilileri ile incelemelerde bulunan Başkan Beyazgül, çalışmaların hayırlı olmasını diledi.


Burada bir açıklamada bulunan Beyazgül, “Şuanda çevik kuvvet kavşağında yüklenici firma yetkilileri ve Büyükşehir Belediyesi teknik personellerimizle birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceliyoruz. Asfalt serim çalışmaları hızla devam etmekte bu asfaltların seriminin bir kısmı yüklenici firmamıza bir kısmı da Büyükşehir Belediyemize ait. Yüklenici firma yetkililerimize ve Büyükşehir Belediyesi teknik kadrolarımıza talimatımız şudur ki yoğunluğun fazla olduğu Eylül ayı sonuna kadar bu yolu gidişli gelişli bir şekilde trafiğe açmaktır.


Arkadaşlarımız ve işçilerimiz aynı hassasiyeti sergileyerek gece gündüz bir şekilde çalışmaktadırlar. Köprülü kavşakta uzun süredir bir sıkıntımız vardı ve bu sıkıntıları Allah’ın izni ile Eylül ayının sonuna kadar tamamlamış olacağız. Memleketimiz için de Allah hayırlı uğurlu etsin, Çevik kuvvet kavşağı kısmi olarak bitirilmiş olacak. Köprülü kavşağın tünel kısmındaki çalışmalar devam edecektir ve şuanda açılacak olan kısım üst kısımdır. Bu da Karaköprü-Şanlıurfa trafiğini oldukça rahatlatacaktır” diye konuştu.


Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı üzerindeki asfalt çalışmaları, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğünce bağlantı yolları ise büyükşehir belediyesi ekiplerince yapılarak Diyarbakır-Şanlıurfa yönleri araç trafiğine açılacak.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:40
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