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Gündem Cevat Akşit hocanın öldüğü iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktı
Gündem

Cevat Akşit hocanın öldüğü iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktı

Cevat Akşit'in öldüğü iddiaları asılsız çıktı. GAYE Vakfı'ndan yapılan açıklamada dolaşan bilgilerin tamamen asılsız olduğu belirtilerek, "Hiçbir rahatsızlığı yoktur ve tercüme faliyetlerine, haftalık Hadis sohbetlerine devam etmektedir" denildi

Yeniakit Publisher
2022-08-23 10:56:00 -
Cevat Akşit hocanın öldüğü iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktı

Prof. Dr. M. Cevat Akşit'in hayatını kaybettiği iddiaları asılsız çıktı. Kurucusu olduğu GAYE Vakfı'ndan yapılan açıklamada Cevat Akşit ile ilgili dolaşan bilgilerin tamamen asılsız olduğu belirtilerek, "Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit Hocaefendi ile ilgili sosyal medyada vefat ettiğine dair dolaşan bilgiler tamamen asılsızdır. Hocaefendi gayet sağlıklıdır elhamdülillah. Hiçbir rahatsızlığı yoktur ve tercüme faliyetlerine, haftalık Hadis sohbetlerine devam etmektedir. Kamuoyununun bu asılsız haberlere itibar etmemesini, vakfımızdan bizzat gelen haberlerin dikkate alınmasını önemle belirtiriz" ifadeleri kullanıldı.

Cevat Akşit hocanın sağlık durumuyla ilgili yayınlanan iddialar üzerine sosyal medyada gündem oldu.

Cevat Akşit hakkında facebook ve twiterda bir çok paylaşım yapılmaya devam ediyor.

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