Cevap versene utanmaz, yalancı, rezil adam! Daha dur Rıza, sen de yargılanacaksın!..

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'li Rıza Türmen'in Osman Kavala ve Can Atalay'a sahip çıkmasını eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

AİHM’de yıllarca Türkiye’yi temsilen yargıçlık yapan ve ordaki görevi bitince de CHP tarafından milletvekilliği ile ödüllendirilen Rıza Türmen, Osman Kavala ve Can Atalay başta olmak üzere, gezi isyancıları için verilen kararın onanmasına dün şöyle yorum getirmiş:

“Yargılanan biziz!”

Evet, yargılanan “siz”siniz, Rıza Türmen..

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“Sandıktan çıkamayınca, sokak hareketleri ile meşru iktidarı devirmeye kalkan, eli kanlı teröristlerin ‘hakkı ihlal oldu’ derken, başörtüyü hak olarak görmeyenler, meşru hükümeti illegal yollarla devirmeye kalkanlar, yargılanıyorlar.. Yargılanacaklar.. Sıra ile.”

O kapsamda Rıza Türmen de var..

Ama ona, henüz sıra gelmedi..

Rıza efendi, derse ki..

“Sıra bana gelinceye kadar, çoktan öbür dünyayı boylarım, yaşım 82!”

Hayır, esas yargılanma orada zaten..

Dünyadaki yargılamadan değil, esas ahiretteki yargılamadan korkulmalı.

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