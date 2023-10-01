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Siyaset Cevap versene utanmaz, yalancı, rezil adam! Daha dur Rıza, sen de yargılanacaksın!..
Siyaset

Cevap versene utanmaz, yalancı, rezil adam! Daha dur Rıza, sen de yargılanacaksın!..

Yeniakit Publisher
2023-10-01 11:22:00 -
Cevap versene utanmaz, yalancı, rezil adam! Daha dur Rıza, sen de yargılanacaksın!..

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Daha dur Rıza, sen de yargılanacaksın!.." başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'li Rıza Türmen'in Osman Kavala ve Can Atalay'a sahip çıkmasını eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

AİHM’de yıllarca Türkiye’yi temsilen yargıçlık yapan ve ordaki görevi bitince de CHP tarafından milletvekilliği ile ödüllendirilen Rıza Türmen, Osman Kavala ve Can Atalay başta olmak üzere, gezi isyancıları için verilen kararın onanmasına dün şöyle yorum getirmiş:

“Yargılanan biziz!”

Evet, yargılanan “siz”siniz, Rıza Türmen..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Sandıktan çıkamayınca, sokak hareketleri ile meşru iktidarı devirmeye kalkan, eli kanlı teröristlerin ‘hakkı ihlal oldu’ derken, başörtüyü hak olarak görmeyenler, meşru hükümeti illegal yollarla devirmeye kalkanlar, yargılanıyorlar.. Yargılanacaklar.. Sıra ile.”

O kapsamda Rıza Türmen de var..

Ama ona, henüz sıra gelmedi..

Rıza efendi, derse ki..

“Sıra bana gelinceye kadar, çoktan öbür dünyayı boylarım, yaşım 82!”

Hayır, esas yargılanma orada zaten..

Dünyadaki yargılamadan değil, esas ahiretteki yargılamadan korkulmalı.

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Yorumlar

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Hepsi kripto Ermeni, kripto kafir, aleni islam düşmanı, aleni Türk düşmanı, aleni devlet düşmanı. Ya Rabbi bu kafirlerin yargılanıp cehennemin dibine gönderildiklerini görecek ömür ver bize Allahım.

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Yüce mevlam Türkiyemdeki  pislik vatan Hayini vatansız soysuz olan kafir kefere firevun Teröristler Satılmmışlar Soysuzlar Teröristler Münafıklar müslüman Görünümlü şeyetan Ruhlu Ayaşlar şaraplar olan chp Hdp iyi YSD VP TKPLİ pkk ypg pyd Dkpcli SDG kckalı Fetöcü pisliklerin Hepsini Tez Vakitde ya kahar isminle kahru param Parça Etsin cayır cayır yaksın cehennemin yedi kat yerin dibine Soksun yüce mevlam Amin Amin Amin Amin
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