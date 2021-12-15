  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Cevap geldi! Rusya'dan Almanya'ya misilleme
Dünya

Cevap geldi! Rusya'dan Almanya'ya misilleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya'nın 2 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmesi kararına karşılık vereceklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 23:48:00 -
Cevap geldi! Rusya'dan Almanya'ya misilleme

Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya'nın, Rusya’nın Berlin Büyükelçiliğinde çalışan 2 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmesi kararını değerlendirdi.

Zaharova, "Berlin'in dostça olmayan eylemleri cevapsız kalmayacak. Kısa zamanda bu konuda açıklama yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya’nın Berlin Büyükelçiliğinde çalışan 2 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiklerini bugün bildirmişti.

Berlin'de işlenen cinayet

Rus ve Gürcistan vatandaşlığına sahip olan Tornike K. 23 Ağustos'ta Moabit semtindeki Tiergarten Parkı'nda silahla vurularak öldürülmüştü.

Cinayet zanlısı Rus vatandaşı Vadim K. gözaltına alınmış, olayda kullanılan silah ele geçirilmişti.

Berlin Yüksek Eyalet Mahkemesinin bugün açıkladığı kararda, Vadim K'ye ömür boyu hapis cezası verildi.

Alman basınında, Tornike K'nin birçok isim kullandığı, öldürülen kişinin Berlin'de yaşadığı sırada Zelimhan K. ismini kullandığı, Rus istihbaratınca da bu isimle bilindiği ifade edildi.

Almanya’da 2016'dan itibaren mülteci olarak yaşayan Tornike K'nin Çeçenistan'da Rusya'ya karşı mücadele ettiği ileri sürülmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay