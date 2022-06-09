Cevabını fazlasıyla aldı! Mehmet Bekaroğlu’na ‘sürtük’ tokadı

Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu “Ne utanmaz insanlarsınız, savcıyı şehid edenler gezici değil miydi?” başlıklı bugünkü köşe yazısında "O Gezi eylemlerine ben de eşim de çocuklarım da hep birlikte katıldık. O lafı Cumhurbaşkanına aynen iade ediyorum" Açıklamasında bulunan CHP milletvekili Mehmet Bekaroğlu’na tepki gösterdi.

Karahasanoğlu ““Kendilerini, gezi savunucuları olarak tanıtan teröristler değil miydi, savcıyı şehid edenler..” dedi.

İşte o yazı;

Herkes kabul etmelidir ki, geziciler içinde dürüst gençler de vardı..

Soytarılar da..

Vatanseverler de vardı, vatan hainleri de..

Karınca ezmekten çekinenler de, acımasızca savcı şehid edenler de..

Dolayısıyla, geziciler arasında namuslular da vardı, sürtükler de..

Gezi olayları sırasında, belki en başında, park kalsın, ağaçlar kalsın, burda bir değişiklik olmasın” diyen iyiniyetli insanların olduğunu herkes kabul ediyor..

Dolayısı ile ağaca önem veren namuslu gençler de vardı..

Aradaki ton farklarını hızlıca geçip, en nihayetinden söyleyeyim.

Gezi olayları sırasında gençleri polislere karşı tahrik eden, organize eden ve en sonunda da savcı Selim Kiraz’ı makamında şehid eden teröristler de vardı..

Sahi söyler misiniz, Selim Kiraz’ı geziciler şehid etmedi mi?

Şimdi birileri bize, gezici propagandası yapmaya kalkarsa, Savcı Selim Kiraz’ın şehid edilmesi olayını önüne koymamız gerek mez mi?

Kim şehid etti, savcı Selim Kiraz’ı?

Kazaen mi öldürüldü?

Gezi karşıtları mı öldürdü.

Saatlerce yapılan görüşmeler sonunda, savcıyı bilerek, planladıkları şekilde şehid etmedi mi, kendilerini gezici olarak tanımlayan teröristler..

Bu minvalde, eski dönemlerde Milli Görüş içinde siyaset yapmış olan, şimdinin CHP milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun, kafa karıştırmak için yaptığı açıklamaya bakalım..

Diyor ki Bekaroğlu:

“O Gezi eylemlerine ben de eşim de çocuklarım da hep birlikte katıldık. O lafı Cumhurbaşkanına aynen iade ediyorum.”

Kimse laf cambazlığı yapmasın..

Biz, “Gezide, iyiniyetli gençler de vardı. Polis aracını yakan teröristler de” derken..

Kimse karşımıza çıkıp, gezicilerin tamamını evliya ilan etmesin..

Kendisi üzerinden, “Ben de katıldım, çocuklarım da katıldı” diyerek, “Gezicilerin tamamı iyilik timsali insanlardır. Gezide hiçbir yanlış iş olmamıştır, hiçbir suç işlenmemiştir.. Gezicilerin bir tanesine bile söz söyleyen, karşınızda beni bulur” havasına girmesin..

Bu kapsamda..

Dolmabahçe Camii’nin kapısını kırmak üzere zorlayan..

Dolmabahçe Camii’ne ayakkabıları ile giren..

Saatlerce camiyi işgal altında tutan. Ertesi günü camide namaz kılınamamasına sebep olan..

Özellikle de, cami içinde hiçbir saygı hassasiyeti göstermeden, hiç gereği olmadığı halde minbere ayakkabı ile çıkan. Camide boş yer kalmamış gibi, mihraba geçip, ayakkabı ile oturanlar kim ise..

Onlar için..

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Çürük” ve devamında söylediği sözlerden kim rahatsız oluyorsa..

Kusura bakmasın..

Olayları çarpıtmasın (...)