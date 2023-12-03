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Ekonomi Cevabı merak ediliyor! UEFA'dan Kerem ve Ronaldo paylaşımı
Ekonomi

Cevabı merak ediliyor! UEFA'dan Kerem ve Ronaldo paylaşımı

Yeniakit Publisher
2023-12-03 14:34:00 -
Cevabı merak ediliyor! UEFA'dan Kerem ve Ronaldo paylaşımı

UEFA'nın resmi sitesinden yapılan paylaşımda, Kerem Aktürkoğlu ile Cristiano Ronaldo'nun görsellerine yer verildi ve, "Hangisi grubunda daha etkili olacak?" sorusu soruldu.

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) kura çekimi Almanya'nın Hamburg şehrinde bulunan Elbphilharmonie Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kura çekimine 2. torbadan giren Türkiye, F Grubu'nda Portekiz, C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ve Çekya ile eşleşti.

Oluşan bu grubun ardından ise UEFA'dan F Grubu için bir paylaşım geldi.

EURO 2024 sosyal medya hesabı, futbol kariyerini Al Nassr'da sürdüren Portekiz'in 7 numarası Cristiano Ronaldo ve Galatasaray forması giyen Türkiye'nin 7 numarası Kerem Aktürkoğlu'nu karşılaştırdı.

Yapılan paylaşımda kullanıcılara "F Grubu'nda hangisi daha çok etki yaratacak?" sorusu soruldu. Bu gönderiye kısa sürede büyük bir ilgi oluşurken, sosyal medyada gündem oldu.
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