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Sosyal Medya Bu da oldu! Ataşehir’de cenaze namazını Türkçe kıldırdılar
Sosyal Medya

Bu da oldu! Ataşehir’de cenaze namazını Türkçe kıldırdılar

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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İstanbul Ataşehir'de bir cenaze töreninde namazı kıldıran kişinin, namazı Türkçe olarak kıldırması sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Fıkıh kurallarına ve asırlardır süregelen dini geleneklere aykırı olduğu gerekçesiyle şaşkınlıkla karşılanan bu durum, kısa sürede tartışmaların odağı haline geldi.

Cenaze namazı gibi manevi hassasiyeti yüksek bir ibadetin alışılagelmiş usullerin dışına çıkarılarak Türkçe eda edilmesi, sosyal medya platformlarında binlerce kullanıcı tarafından paylaşılarak büyük bir tartışma dalgasına yol açtı.

Olayın görüntülerinin yayılmasının ardından vatandaşlar ve din görevlileri, ibadetlerin asli dillerinde ve belirlenen fıkhi kurallara uygun olarak yapılması gerektiğinin altını çizerek duruma tepki gösterdi.

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