Cevabı alınca neye uğradığını şaşırdı! CHP’li Atilla Taş’ı fena haşladılar

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FETÖ'nün medya yapılanması davası kapsamında bir yıldan uzun süre cezaevinde kalan CHP’li Atilla Taş, sosyal medya hesabından AK Parti hükümetini hedef alan bir paylaşım yaptı. Atilla Taş, Türkiye’de gençlerin daha iyi şartlar altında yaşaması gerektiğini savunurken, “Neden sizin çocuklarınız elleri yağda balda yaşarken onlar tükensin?” diye yazdı.

Bir dönem HDP’ye destek isteyen CHP’li Atilla Taş’a, destek verdiği kesimin katlettiği gençler hatırlatıldı. HDP’li vekilleri çocukları ultra lüks hayat yaşarken Kürt gençleri kandırarak ölüme sürüklediklerini hatırlatan bir vatandaş, “Aynı çağrıyı oy istediğin HDP'li milletvekilleri ve Demirtaş'a yapabilir misin? Yoksa korkuyor musun” diyerek Atilla Taş’a tepki gösterdi.

Neye uğradığını şaşırdı

Sosyal medyadaki seviyesiz paylaşımlarıyla dikkat çeken Atilla Taş, kendisine gelen bu cevabın ardından da yine edepsiz bir mesaj yayınladı. Acizce hakaret etmekten başka bir yol bulamayan Atilla Taş, kendisine cevap veren vatandaşa “gerizekalı” dedi.