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Spor CEV Avrupa Altın Ligi: Danimarka: 0 - Türkiye: 3
Spor

CEV Avrupa Altın Ligi: Danimarka: 0 - Türkiye: 3

Yeniakit Publisher
2023-05-28 07:06:00 -
CEV Avrupa Altın Ligi: Danimarka: 0 - Türkiye: 3

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu ilk maçında deplasmanda Danimarka’yı 3-0 mağlup etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu ilk maçında deplasmanda Danimarka’yı 3-0 mağlup etti.

Salon: Lillebeltshallen
Hakemler: Helena Geldof, Morten Engborg Klein
Danimarka: Madsen, Uhrenholt, Jensen, Kjaer, Mikelsons, Hoff, Hjorth (L) (Rygaard-Rasmussen, Nielsen, K.Madsen)
Türkiye: Mert Matic, Adis, Efe, Bedirhan, Arslan, Yiğit, Volkan (L) (Berkay (L), Arda, Mirza, Faik Samet, Kaan)
Setler: 18-25, 22-25, 15-25
Süre: 75 dakika (24, 28, 23)

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