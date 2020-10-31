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Dünya Çete mezarlığından 59 ceset çıkarıldı
Dünya

Çete mezarlığından 59 ceset çıkarıldı

Meksika’da uyuşturucu kartellerinin neden onlarca ölüm ortaya çıkarıldı...

Yeniakit Publisher
2020-10-31 11:56:00 -
Çete mezarlığından 59 ceset çıkarıldı

Ülkenin Guanajuato eyaletine bağlı Salvatierra kentinde toplu mezarlarda 59 ceset bulundu. Ulusal Araştırma Komisyonu Başkanı Karla Quintana, ihbar üzerine yapılan kazılarda, kentin hemen dışında yaklaşık bir kilometre çapındaki boş arsada 52 mezar çukuru saptandığını bildirdi.

Şu ana kadar kazılarda 59 kişinin cesedine ulaşıldığını belirten Quintana, kurbanların büyük bölümünün genç olduğunu ve aralarında çok sayıda kadının da bulunduğunu kaydetti. Uyuşturucu çeteleri arasında güç mücadelelerine sahne olan Guanajuato, ülkede cinayet oranının en yüksek seyrettiği eyalet olarak biliniyor. Eyaletteki Jalisco uyuşturucu karteli ile komşu eyaletlerde faaliyet gösteren Sinaola karteli arasında çatışmalar yaşanıyor.

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