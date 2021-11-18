Çeşmi nigar çorbası tarifi, nasıl yapılır?

Şimdiden sizlere afiyet olsun!

Malzemeler

1 adet soğan,

1 su bardağı kırmızı mercimek,

2 yemek kaşığı un,

1/2 su bardağı süt,

1 yumurta sarısı,

1/2 limonun taze sıkılmış suyu,

5 su bardağı oda sıcaklığında su,

Tuz

Yapılışı

4-5 yemek kaşığı zeytinyağ, Üzeri için 3-4 yemek kaşığı zeytinyağ ve 1 tatlı kaşığı kırmızı tatlı toz biber. Soğanı yemeklik doğrayıp zeytinyağında yumuşayana kadar kavurun. Unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Suyu ve yıkayıp süzdüğünü mercimekleri ekleyip mercimekler yumuşayıp patlayana kadar pişirin. Çorbayı pürüzsüz bir kıvama alana kadar blenderdan geçirin. Terbiyesi için ayrı bir kasede süt, yumurta sarısı ve limon suyunu çırpın. Çorbadan bir kepçe alıp terbiyeye yavaşça ekleyin ve hızlıca çırpın. Terbiyeyi tencereye ekleyip hızlıca karıştırın, Sürekli karıştırarak bir taşım daha kaynatın ve ateşten alın.Tuzunu ekleyip karıştırın Sosu için zeytinyağını kızdırıp toz biberi ekleyin ve karıştırıp ocaktan alın, Çorbaları kaselere paylaştırın. Afiyet olsun.

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