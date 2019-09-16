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Çeşme’nin kurtuluşunun 97. yılı coşkuyla kutlandı

Çeşme’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97.

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:12
Çeşme’nin kurtuluşunun 97. yılı coşkuyla kutlandı

Çeşme’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü törenlerle kutlandı.


Çeşme’nin kurtuluşu nedeniyle düzenlenen resmi tören, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde Çeşme çarşısında gerçekleştirilen yürüyüşle başladı. Kortej yürüyüşüne; Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Garnizon Komutan Vekili Teğmen Ozan Aziz Dilber, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Çeşme İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, kamu kurum ve kuruluş amirleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Cumhuriyet Meydanında sona eren yürüyüşün ardından, ilçe protokolü, siyasi partiler ve STK temsilcileri Atatürk anıtına çelenk sundu.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, “Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışı ile başlayan, 30 Ağustos’ta zaferle taçlanan, 9 Eylül’de güzel İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşu ile son bulan, her cephesi destanlarla dolu, adını bildiğimiz, bilmediğimiz binlerce kahramanlar ile yazılmış kurtuluş destanımızın son adımlarından biri olan Çeşme’mizin kurtuluşunun 97. yılı kutlu olsun” dedi.


Konuşmanın ardından Sarı Zeybek Dans ve Sahne Sanatları Derneği’nin zeybek gösterisi ilgiyle izlendi. Cumhuriyet Meydanındaki resmi tören, kokteyl ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:12
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