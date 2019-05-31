Çeşmeli öğrenciler, atıklardan yapılan giysileriyle defile yaptı

Çeşme 16 Eylül İlkokulu öğrencileri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle çeşitli atıklardan yaptıkları giysileriyle defile yaptı.

Çevre sorunlarına ve geri dönüşüme dikkat çekmek için doğada çözülmesi uzun yıllar alan çeşitli atıklarla yapılan giysiler giyen ilkokul öğrencilerinin mini defilesini, öğrenci velileri de izlediler. Plastik tabak, kağıt, karton, çöp poşeti gibi malzemelerden yapılan giysiler, öğrenci velileri tarafından beğenildi. Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler kısa bir gösteri de yaptı. Öğrenciler, söyledikleri şarkılarla etkinliğe renk katarken, veliler de şarkılara eşlik etti. Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğin ardından, ilkokul öğrencilerinin yıl sonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Öğrencilerin öğrenim yılı boyunca yaptıkları el işleri ve resimlerden oluşan sergi ilgi ile izlendi.