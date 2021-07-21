  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Milli Görüş çınarı Arif Emre’yi rahmetle anıyoruz
Ziya Selçuk son noktayı koydu: İptal edilmeyecek
Beşiktaş'a yeni kaleci! Kulübü ile anlaşma tamam
Sıcaklıklar düşecek! Yağışlı hava geliyor
Yerel Çeşmeden kan aktı! Görenler şaştı kaldı
Yerel

Çeşmeden kan aktı! Görenler şaştı kaldı

Arnavutköy’de ormanlık alanda kaçak şekilde kurban kesen vatandaşlardan dolayı tarihi Boğazköy’de bulunan çeşmeden kan akmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-21 11:19:00 -

İçme suyu ihtiyacını o çeşmeden gideren vatandaşlar kaçak kurban kesimine tepki gösterdi.

İstanbul’un en eski köylerinden olan ve birçok Yeşilçam filmine sahne olan tarihi Boğazköy’de bugün İstanbul’un farklı noktalarından gelen birçok vatandaş kaçak kurban kesimi gerçekleştirdi. Ormanlık alanlarda yapılan kaçak kesimler dolayısıyla tarihi Boğazköy köyünde bulunan vatandaşların içme suyu ihtiyacını karşılayan çeşmeden kan akmaya başladı. Mahalle sakinleri içme sularının bu hale gelmesine tepki göstererek, saatlerdir su içemediklerini belirtti.

“Bizim çeşmemizden şu anda kan akıyor”

Köyde yaşayan ve köyün yerlilerinden olan Feride Özdilek, “Biz bu köyde yaşıyoruz ve içme suyu ihtiyacımızı yıllardır bu çeşmeden karşılıyoruz. Her kurban bayramında aynı sorunlar karşılaşıyoruz. İstanbul içerisinden gelip burada ormanlık alanda kurbanlarını kesiyorlar ama bizi düşünmüyorlar. Şu anda bizim çeşmemizden kan akıyor biz saatlerdir su içemiyoruz. Birçok eski Yeşilçam filmine konu olan bu köye sahip çıkılmasını istiyoruz” İfadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay