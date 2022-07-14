Çeşme’deki orman yangınını kim çıkardı? Çeşme’deki yangın neden çıktı?

İzmir'in Çeşme ilçesinde de makilik alanda yangın çıktı. Uzunkuyu mevkii yangın nedeniyle trafiğe kapanırken, alevler bölgedeki rüzgar enerjisi santralini sardı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 40 arazöz, 11 yer ekibi, 9 dozer ile İzmir Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçlarıyla yangına müdahale ediliyor. Ekipler, rüzgar türbinlerinin olduğu alanda da etkili olan yangının ormanlık alana sıçramaması için çalışma sürdürüyor. Öte yandan, Ovacık Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangının çevredeki evlere sıçramaması için ekipler önlem aldı.

Çeşme’deki orman yangınını kim çıkardı?

İzmir Valiliği, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, eski İzmir yolu kenarında Taşlıtepe Devlet Ormanı'nda Orman Genel Müdürlüğüne ve şahsa ait yaklaşık 2 hektar makilik arazide meydana gelen yangının can kaybı ve yaralanmaya yol açmadığını bildirdi. Yangının bir sivil toplum kuruluşu tarafından çalışmaları sürdürülen hayvan barınağında çalışan işçilerin kaynak makinesi kıvılcımlarından çıktığı bilgisinin yer aldığı açıklamada, "Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine olayla ilgili 7 inşaat işçisi yakalanmış ve haklarında tahkikat başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.