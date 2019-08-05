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Çeşme’de kadın doğum uzmanı görevine başladı

İzmir’in Çeşme ilçesinde, Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine atanan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı görevine başladı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 18:50
Çeşme’de kadın doğum uzmanı görevine başladı

İzmir’in Çeşme ilçesinde, Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine atanan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı görevine başladı.


Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesinde, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak Opr. Dr. İrem Hepyılmaz atandı. Hepyılmaz’ın hastaneye atanması vatandaşları da sevindirdi.


Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Atıl Birol da yaptığı açıklamada, "Şu anda iki uzmanla Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğinde sağlık hizmeti veriyoruz. İl Sağlık Müdürümüz Opr. Dr. Burak Öztop’un bu konuda hastanemize ciddi katkısı var. İl sağlık müdürlüğümüzle yaptığımız koordinasyonlar sonucunda, yakın zamanda Çeşmelilere ve Çeşme’yi sevenlere yeni müjdelerimiz olacak. Hastanemize yeni uzman hekimlerimiz atanacak. Tüm branşlarımızda eksiklikleri gidermeye çalışacağız. Hastanemizin gerçekten B sınıfı olması için gayret ediyoruz. Sağlık hizmetinde kaliteyi çok yukarılara çıkaracağız. Sağlık Bakanlığımız ve il sağlık müdürlüğümüzün organizasyonuyla eksik branş bırakmamaya çalışacağız" diye ifade etti.


Kadın hastalıkları hakkında bilgi veren Opr. Dr. Hepyılmaz da, ayağının tozuyla şu ifadelere yer verdi:


"Bizim için en önemli olan rahim ağzı kanser taraması. Sağlık Bakanlığının da bu konuda başlattığı tarama programı var. Aile hekimleri, Kanser Tarama Merkezleri tarafından bu program uygulanıyor. Bu tarama genelde 30 yaş üstü kadınlarda yapılıyor. Evli olmak kaydıyla 30 yaş altı kadınlarda da tarama yapıyoruz. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan taramalar 5 yılda bir yapılıyor; ama kadınların herhangi bir şikayeti olmasa dahi jinekolog muayenelerinin her yıl yapılması gerekiyor."

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 18:50
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